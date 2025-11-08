México

Sergio Sendel sorprende al someterse a un tratamiento para lucir más joven a los casi 60 años

El actor mexicano se dejó ver sonriente y confiado antes de aplicarse una vacuna que promete revitalizar su aspecto y mantenerlo como un “adulto joven” por más tiempo

Sergio Sendel apuesta por un
Sergio Sendel apuesta por un tratamiento antiedad de más de 30 mil pesos para rejuvenecer su imagen a los 59 años. Foto: @Sergio Sendel

Sergio Sendel sorprendió a propios y extraños al tomar la decisión de someterse a un costoso tratamiento antiedad, lo que ha generado un intenso interés entre sus seguidores, quienes han elogiado su determinación por mantener una imagen juvenil a los casi 60 años.

El villano en telenovelas como Destilando amor, Lo que la vida me robó y Mañana es para siempre, optó por aplicarse una vacuna de rejuvenecimiento facial cuyo valor supera los 30 mil pesos por dos dosis, así lo informó la clínica a la que acudió a través de su cuenta de TikTok.

En un video difundido en redes, Sendel se muestra sonriente y confiado antes de iniciar el procedimiento estético, y expresa: “Estoy bien, pero voy a quedar muchísimo mejor”.

El actor de telenovelas Sergio
El actor de telenovelas Sergio Sendel se somete a una vacuna de rejuvenecimiento facial exclusiva para hombres. (Foto: Instagram@sergiosendel.oficial)

¿En qué consiste el tratamiento al que se sometió Sergio Sendelo para lucir más joven?

El tratamiento elegido por el actor de 59 años consiste en una vacuna intramuscular desarrollada específicamente para hombres que desean combatir los signos del envejecimiento.

De acuerdo con la página Beauty & Health MX, la fórmula actúa como un activador de longevidad, con la promesa de mejorar no solo el aspecto físico, sino también el rendimiento orgánico.

Entre los principales beneficios se encuentran la regeneración celular, la revitalización general y el control de la libido, además de mantener al paciente en un estado de “adulto joven” y retrasar la llegada de la senectud, que suele manifestarse alrededor de los 65 años.

El tratamiento de Sergio Sendel
El tratamiento de Sergio Sendel busca retrasar la senectud y mantener un estado de 'adulto joven' por más tiempo. (Foto: Twitter)

La administración es intramuscular y está dirigida a quienes desean resultados visibles y duraderos, por lo que ha adquirido popularidad entre figuras del espectáculo, quienes buscan prolongar su presencia en una industria donde la imagen resulta determinante.

Cabe mencionar que el anuncio del intérprete de melodramas no tardó en provocar reacciones en redes sociales, donde algunos de sus admiradores celebraron su decisión y señalaron que ya lucía espectacular y el tratamiento solo potenciaría su atractivo.

Quién es Sergio Sendel, actor que se aplicó una vacuna para lucir más joven

Sergio Sendel es un actor mexicano conocido principalmente por su trabajo en telenovelas que nació el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México.

Sergio Sendel, reconocido por sus
Sergio Sendel, reconocido por sus papeles de villano en telenovelas como 'Destilando amor', apuesta por la longevidad. (Foto: Cuartoscuro)

Ha desarrollado su carrera en la televisión, destacando por interpretar papeles de villano en varias producciones de Televisa. Entre sus telenovelas más conocidas se encuentran Destilando amor y Lo que la vida me robó.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido reconocimientos y premios por su interpretación de personajes antagónicos. Además, ha participado en cine y teatro, aunque su mayor reconocimiento proviene de su trabajo en la pantalla chica.

