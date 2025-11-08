México

Regresa “Gatotitlán”, el festival felino del Museo Panteón de San Fernando

Este evento gatuno volverá en su edición de otoño con múl.tipl.es actividades y un montaje especial de una ofrenda de Día de Muertos

Guardar
El. evento regresará con una
El. evento regresará con una edición especial de Día de Muertos Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El próximo sábado 22 de noviembre, el Museo Panteón de San Fernando, uno de los recintos históricos más emblemáticos de la Ciudad de México, abrirá sus puertas a una experiencia única que combina arte, cultura, historia y bienestar animal: el Festival Cultural y de Bienestar Animal “Gatotitlán Otoño 2025”.

De 12:00 a 19:00 horas, visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un día lleno de actividades artísticas, educativas y recreativas en torno a los gatos, con entrada completamente libre. La cita promete convertirse en una de las experiencias más originales de la temporada otoñal en la capital.

Durante esta jornada especial, el histórico recinto —que resguarda los restos de figuras como Benito Juárez y Miguel Miramón— se transformará en un punto de encuentro entre el arte, la memoria y la vida animal. Habrá presentaciones musicales y teatrales, recorridos guiados y teatralizados, campañas de atención veterinaria gratuita, un bazar de artesanías con temática felina y una ofrenda colectiva dedicada a los animales de compañía que ya no están.

Regresa el tan esperado evento
Regresa el tan esperado evento felino. Foto: (Secretaría de Cultura CDMX)

El festival, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, reúne a diversas instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), que unen esfuerzos para promover una convivencia respetuosa y solidaria con los animales en espacios patrimoniales.

“Gatotitlán es un festival que une el arte, la cultura y el bienestar animal en un espacio donde la memoria y la vida conviven”, señaló Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.

“Queremos generar conciencia, pero también alegría, en torno a los gatos que habitan este recinto y que forman parte viva de nuestro patrimonio”, añadió.

El evento busca sensibilizar sobre
El evento busca sensibilizar sobre la importancia de garantizar espacios seguros para los gatos, en especial. para los que habitan el. Museo Panteón de San Fernando. (Instagram/Catacumberitos)

Los visitantes podrán participar en recorridos teatralizados que cuentan las historias del panteón desde una mirada distinta, acompañados por personajes del México del siglo XIX y simpáticos guiños felinos. Además, artistas locales y colectivos comunitarios ofrecerán espectáculos musicales, muestras de teatro guiñol, talleres para niñas y niños, y un mural colaborativo que rendirá homenaje a los gatos del lugar.

En el bazar Gatuno, artesanos y emprendedores ofrecerán productos con temática felina: desde accesorios y juguetes hasta arte y decoración inspirados en estos enigmáticos animales. También habrá un croquetón y sobretón para recolectar alimento y suministros destinados a refugios y albergues.

En el marco del Día de Muertos, el festival contará con una ofrenda colectiva dedicada a los animales de compañía fallecidos, donde los asistentes podrán llevar fotografías o pequeños objetos para recordarlos. Este espacio busca celebrar el amor y la conexión que las personas comparten con sus mascotas.

El. evento contará con múltipl.es
El. evento contará con múltipl.es actividades,. incluyendo el. montaje de una ofrenda de Día de Muertos Foto (Secretaría de Cultura CDMX)

Gatotitlán” es más que un festival: es una invitación a redescubrir el Panteón de San Fernando, joya arquitectónica y patrimonial de la colonia Guerrero, bajo una mirada diferente, cálida y viva. Entre música, arte, flores, historia y maullidos, este evento se perfila como una de las actividades imperdibles para quienes aman la cultura, los animales y los rincones con historia de la Ciudad de México.

Así que si buscas una experiencia distinta para disfrutar el otoño, prepárate para vivir “Gatotitlán”, un festival donde la cultura, la empatía y el amor por los gatos se encuentran en un mismo lugar.

  • Museo Panteón de San Fernando.
  • Plaza de San Fernando s/n, colonia Guerrero.
  • Sábado 22 de noviembre, de 12:00 a 19:00 horas.
  • Entrada libre.

Temas Relacionados

GatotitlánMuseo Panteón de San FernandoFestivalCDMXGatosDía de Muertosmexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los artistas mexicanos que están nominados a los Grammy 2026

La lista de candidatos para la próxima edición de los Grammy destaca la presencia de artistas nacionales en categorías clave

Quiénes son los artistas mexicanos

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Salina Cruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

¿Quién era Alison Montaño, Señorita Teocaltiche que falleció en un trágico accidente?

La joven había sido coronada como representante de belleza en su localidad el 30 de octubre pasado

¿Quién era Alison Montaño, Señorita

Gobierno de Sheinbaum reafirma su compromiso por la salud en México ante Cámara de Diputados

En comparecencia, David Kershenobich, secretario de Salud, destacó un incremento del valor destinado a su sector en el Presupuesto de Ingresos 2026

Gobierno de Sheinbaum reafirma su

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Tonalá

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los artistas mexicanos

Quiénes son los artistas mexicanos que están nominados a los Grammy 2026

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

El regreso de Zendejas ante

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri