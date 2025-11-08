Metro CDMX y Metrobús Hoy 8 de noviembre: Accidente en la Línea 1 del Metrobús deja a 7 lesionados

Este sábado 8 de noviembre se suspendió el servicio en la Línea 1 del M etrobús de la Ciudad México debido a un incidente vial que dejó a 7 lesionad os. El suceso ocurrió debido a la invasión del carril exclusivo del transporte de una camioneta durante un semáforo en verde.

Usuarios de la Línea B del Metro reportaron a persona causando disturbios al usar como “tendederos” los asientos y ventanas. El servicio ya se encuentra dando seguimiento al caso.

Múltiples usuarios reportan que se realizó un corte de corriente y se encuentran unidades detenidas del Metro en la Línea 9 . Las autoridades ya se encuentran realizando operativos de atención en las instalaciones.

Un choque entre un autobús de la Línea 1 de Metrobús y una camioneta particular sobre avenida Insurgentes en la colonia Hipódromo , alcaldía Cuauhtémoc , dejó siete personas lesionadas , según informó la empresa. El incidente, registrado la tarde del 8 de noviembre de 2025, ocurrió entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León , una de las zonas con mayor tránsito de la capital.

Últimas noticias

