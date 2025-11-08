México

Metro CDMX y Metrobús Hoy 8 de noviembre: Accidente en la Línea 1 del Metrobús deja a 7 lesionados

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

    21:27 hsHoy

    Accidente de Metrobús en avenida Insurgentes deja 7 lesionados

    La unidad siniestrada fue desalojada y permaneció en el sitio durante las diligencias

    Los hechos ocurrieron en la
    Los hechos ocurrieron en la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús de CDMX. (Cuartoscuro)

    Un choque entre un autobús de la Línea 1 de Metrobús y una camioneta particular sobre avenida Insurgentes en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, dejó siete personas lesionadas, según informó la empresa. El incidente, registrado la tarde del 8 de noviembre de 2025, ocurrió entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León, una de las zonas con mayor tránsito de la capital.

    21:26 hsHoy

    Múltiples usuarios reportan que se realizó un corte de corriente y se encuentran unidades detenidas del Metro en la Línea 9. Las autoridades ya se encuentran realizando operativos de atención en las instalaciones.

    21:07 hsHoy

    Usuarios de la Línea B del Metro reportaron a persona causando disturbios al usar como “tendederos” los asientos y ventanas. El servicio ya se encuentra dando seguimiento al caso.

    21:00 hsHoy

    Este sábado 8 de noviembre se suspendió el servicio en la Línea 1 del Metrobús de la Ciudad México debido a un incidente vial que dejó a 7 lesionados. El suceso ocurrió debido a la invasión del carril exclusivo del transporte de una camioneta durante un semáforo en verde.

    MetroMetrobúsSistema de Transporte Colectivo

