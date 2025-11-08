Accidente de Metrobús en avenida Insurgentes deja 7 lesionados

Los hechos ocurrieron en la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús de CDMX. (Cuartoscuro)

Un choque entre un autobús de la Línea 1 de Metrobús y una camioneta particular sobre avenida Insurgentes en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, dejó siete personas lesionadas, según informó la empresa. El incidente, registrado la tarde del 8 de noviembre de 2025, ocurrió entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León, una de las zonas con mayor tránsito de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial del Metrobús, el vehículo circulaba por su carril exclusivo con semáforo en verde cuando, presuntamente, la camioneta realizó un giro a la izquierda en zona prohibida, invadiendo la vía del transporte y provocando el impacto. Esta infracción figura entre las más sancionadas por el Reglamento de Tránsito, con multas que ascienden a 20 UMAs, aproximadamente 2 mil pesos.

El operador del autobús detuvo la marcha enseguida y notificó al Centro de Control, acción que permitió la llegada rápida de servicios de emergencia. Siete pasajeros presentaron lesiones leves y recibieron atención médica en el sitio. Personal de Protección Civil evaluó su estado y determinó que ninguno requería traslado hospitalario. De acuerdo al comunicado, equipos de tránsito acordonaron el área para garantizar el auxilio a los heridos y agilizar la liberación de la vialidad.

Al lugar del accidente acudieron tanto representantes de la empresa operadora como ajustadores de la aseguradora, junto con personal del propio Metrobús. La unidad siniestrada fue desalojada y permaneció en el sitio durante las diligencias.

Dado que el Metrobús cuenta con cámaras de vigilancia y monitoreo en tiempo real, facilita la atención de emergencias y la recopilación de pruebas para el esclarecimiento de hechos. La institución reiteró su postura de colaboración con las autoridades para deslindar responsabilidades y dar seguimiento al estado de salud de las personas afectadas.

Además, el operador retiró la unidad tras concluir los peritajes correspondientes. El Metrobús recordó que los usuarios pueden presentar reportes en las estaciones o comunicarse al número 55 5133 5533 para solicitar orientación o dar seguimiento a los incidentes.

La Ruta 1 del Metrobús, que opera de Indios Verdes a El Caminero, moviliza diariamente a más de 400 mil pasajeros, lo que la ubica como una de las líneas más transitadas de la Ciudad de México. Las autoridades enfatizaron la necesidad de respetar tanto los carriles confinados para transporte público como el señalamiento vial, con el objetivo de prevenir incidentes similares.

Autoridades recordaron que conducir requiere atención, respetar límites de velocidad, evitar distracciones, usar cinturón, mantener distancia y respetar los espacios.