México

Megadeth se despide de México y los escenarios: esto cuestan sus boletos para el concierto del adiós

El legendario grupo de thrash metal tocará en la Arena CDMX el 10 de mayo de 2026; entradas a la venta en noviembre

Guardar
(CUARTOSCURO)
(CUARTOSCURO)

El metal mexicano prepara una de sus noches más esperadas y, a la vez, nostálgicas: Megadeth confirmó que su próximo concierto en la Arena Ciudad de México el 10 de mayo de 2026 será el último en el país como parte de su gira de despedida This Was Our Life. La noticia ha sacudido a la escena rockera nacional, que se prepara para decir adiós a uno de los titanes indiscutidos del thrash metal mundial.

La alineación que pisará el escenario capitalino estará integrada por el fundador y vocalista Dave Mustaine, el guitarrista Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo y el baterista Dirk Verbeuren.

La fecha se perfila como celebración y epílogo, no como un adiós sombrío. El propio Mustaine fue claro en su mensaje: “Esta gira no es un momento para la tristeza, sino una ocasión para celebrar juntos la trayectoria y el legado de la banda”. Invitó a los fans a “revivir los clásicos y crear nuevos recuerdos, honrando así la música que ha definido una era y que seguirá resonando en el corazón de los amantes del metal por generaciones venideras”.

Mustaine fundó Megadeth en 1983,
Mustaine fundó Megadeth en 1983, con la que se mantuvo activo hasta la actualidad (Foto: Instagram @DaveMustaine)

Los boletos para esta última cita estarán disponibles en Superboletos y en las taquillas de la Arena. La preventa exclusiva para clientes Banco Azteca será el 10 y 11 de noviembre a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 12 de noviembre. El furor por la despedida de Megadeth promete una alta demanda y no será raro que la fecha se agote rápidamente.

La visita de Megadeth coincide con otro hito en su carrera: el lanzamiento de su esperado álbum homónimo el 23 de enero de 2026, bajo el sello BLKIIBLK. Este nuevo material no sólo renovará el catálogo de la banda formada hace más de 40 años, sino que se anuncia como un reconocimiento a su legado: riffs afilados, letras incendiarias y esa potencia inconfundible que marcó la evolución del metal en las últimas décadas.

Desde sus orígenes, Megadeth ha influido de forma decisiva en generaciones enteras: con clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells” y “Holy Wars… The Punishment Due”, se ganaron el respeto de la crítica especializada y el fervor de millones de fans. Ahora, la cita en la Arena CDMX será la última oportunidad para ver en vivo a una leyenda. La cuenta regresiva ha comenzado.

¿Cuánto cuestan los boletos para la gira de despedida de Megadeth?

(Archivo)
(Archivo)
  • Cancha VIP: $3 mil 138 pesos mexicanos
  • Zona Pepsi: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Amarillo: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona Mercado Libre: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona Zapata: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona Toyota: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona Elektra: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona Boing: $2 mil 887 pesos mexicanos
  • Zona McCormick: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • Verde: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • Zona Miniso: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • Zona Banco Azteca: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • Zona Mega: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • Zona Sabritas: $2 mil 510 pesos mexicanos
  • SP Platino: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • SP Oro VL: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • SP Oro: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • SP Platino VL: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • Discap: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • Aqua: $2 mil 134 pesos mexicanos
  • Morado: $1 mil 757 pesos mexicanos
  • Cancha Rojo: $1 mil 632 pesos mexicanos
  • Celeste: $1 mil 381 pesos mexicanos
  • Gris: $1 mil 4 pesos mexicanos
  • Gris VL: $1 mil 4 pesos mexicanos
  • Café: $753 pesos mexicanos
  • Café VL: $753 pesos mexicanos
  • Rosa: $628 pesos mexicanos
  • Rosa VL: $628 pesos mexicanos

Temas Relacionados

MegadethCDMXArena Ciudad de MéxicoThis Was Our Lifegira de despedidaConciertos MéxicoBanco AztecaPreventaBoletosmexico-entretenimiento

Más Noticias

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

El Tri Femenil cerró su participación en Marruecos 2025

México venció a Brasil en

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.1 en Santa Rosalía, BCS

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show

El Palacio de los Deportes será sede de dos noches de rock alternativo con la gira global de la banda y su nuevo álbum

The Neighbourhood anuncia segunda fecha

¿Por qué no es bueno dejar la fibra de los trastes dentro del jabón?

Mantener limpio en las zonas donde se preparan alimentos debe ser prioridad

¿Por qué no es bueno

Frente frío #13 en México: gobierno alerta de bajas temperaturas en 16 estados y lluvia este fin de semana

El gobierno federal emitió diversas recomendaciones para evitar afectaciones por la entrada del frente frío y otros fenómenos

Frente frío #13 en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

The Neighbourhood anuncia segunda fecha

The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show

Christian Nodal dijo que a muchos de sus mariachis les negaron la visa para su gira en EEUU

Guillermo del Toro asegura que fue testigo de un asesinato en un hotel: “No había nadie más ahí”

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

DEPORTES

México venció a Brasil en

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México

Milito se une a la lista de entrenadores que clasificaron directo a Chivas a la Liguilla desde 2020

Rey Fénix sufre dura derrota en WWE SmackDown ante Talla Tonga y recibe inesperado rescate

Iván Zamorano recuerda su paso por el América tras hacerlo campeón después de 13 años: “Llegué a un club grande”