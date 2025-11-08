Megadeth se despide de México y los escenarios: esto cuestan sus boletos para el concierto del adiós

(CUARTOSCURO)

El metal mexicano prepara una de sus noches más esperadas y, a la vez, nostálgicas: Megadeth confirmó que su próximo concierto en la Arena Ciudad de México el 10 de mayo de 2026 será el último en el país como parte de su gira de despedida This Was Our Life. La noticia ha sacudido a la escena rockera nacional, que se prepara para decir adiós a uno de los titanes indiscutidos del thrash metal mundial.

La alineación que pisará el escenario capitalino estará integrada por el fundador y vocalista Dave Mustaine, el guitarrista Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo y el baterista Dirk Verbeuren.

La fecha se perfila como celebración y epílogo, no como un adiós sombrío. El propio Mustaine fue claro en su mensaje: “Esta gira no es un momento para la tristeza, sino una ocasión para celebrar juntos la trayectoria y el legado de la banda”. Invitó a los fans a “revivir los clásicos y crear nuevos recuerdos, honrando así la música que ha definido una era y que seguirá resonando en el corazón de los amantes del metal por generaciones venideras”.

Mustaine fundó Megadeth en 1983, con la que se mantuvo activo hasta la actualidad (Foto: Instagram @DaveMustaine)

Los boletos para esta última cita estarán disponibles en Superboletos y en las taquillas de la Arena. La preventa exclusiva para clientes Banco Azteca será el 10 y 11 de noviembre a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 12 de noviembre. El furor por la despedida de Megadeth promete una alta demanda y no será raro que la fecha se agote rápidamente.

La visita de Megadeth coincide con otro hito en su carrera: el lanzamiento de su esperado álbum homónimo el 23 de enero de 2026, bajo el sello BLKIIBLK. Este nuevo material no sólo renovará el catálogo de la banda formada hace más de 40 años, sino que se anuncia como un reconocimiento a su legado: riffs afilados, letras incendiarias y esa potencia inconfundible que marcó la evolución del metal en las últimas décadas.

Desde sus orígenes, Megadeth ha influido de forma decisiva en generaciones enteras: con clásicos como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells” y “Holy Wars… The Punishment Due”, se ganaron el respeto de la crítica especializada y el fervor de millones de fans. Ahora, la cita en la Arena CDMX será la última oportunidad para ver en vivo a una leyenda. La cuenta regresiva ha comenzado.

¿Cuánto cuestan los boletos para la gira de despedida de Megadeth?

(Archivo)

Cancha VIP: $3 mil 138 pesos mexicanos

Zona Pepsi: $2 mil 887 pesos mexicanos

Amarillo: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Mercado Libre: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Zapata: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Toyota: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Elektra: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona Boing: $2 mil 887 pesos mexicanos

Zona McCormick: $2 mil 510 pesos mexicanos

Verde: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Miniso: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Banco Azteca: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Mega: $2 mil 510 pesos mexicanos

Zona Sabritas: $2 mil 510 pesos mexicanos

SP Platino: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Oro VL: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Oro: $2 mil 134 pesos mexicanos

SP Platino VL: $2 mil 134 pesos mexicanos

Discap: $2 mil 134 pesos mexicanos

Aqua: $2 mil 134 pesos mexicanos

Morado: $1 mil 757 pesos mexicanos

Cancha Rojo: $1 mil 632 pesos mexicanos

Celeste: $1 mil 381 pesos mexicanos

Gris: $1 mil 4 pesos mexicanos

Gris VL: $1 mil 4 pesos mexicanos

Café: $753 pesos mexicanos

Café VL: $753 pesos mexicanos

Rosa: $628 pesos mexicanos

Rosa VL: $628 pesos mexicanos