Los cuatro ejes de la sabiduría tolteca para vivir una vida autentica, sin presión externa y plena

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Cuatro Acuerdos obra donde Miguel Ruiz retoma la sabiduría tolteca promete cambiarte la vida con cuatro claves ancestrales.

El texto sostiene que la mayoría de las personas viven atrapadas en un “sueño” colectivo de creencias y acuerdos limitantes, y propone cuatro compromisos prácticos para romper ese condicionamiento y alcanzar una vida de plenitud y autenticidad.

El camino para una vida autentica

El libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz propone romper creencias limitantes para alcanzar una vida auténtica y plena. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada uno es un espejo”, con esta premisa, el autor plantea la idea de que cada persona funciona como un espejo para los demás: refleja a los otros y se puede reconocer parte de uno mismo en ellos. Sin embargo, ese reconocimiento no es recíproco ni claro.

Además, explica que la realidad que experimenta cada persona es un “sueño” construido socialmente:

El “sueño del planeta” es el conjunto de creencias, reglas, valores y expectativas que la sociedad transmite a cada individuo desde la infancia.

La domesticación ocurre a través de la repetición, el lenguaje y un sistema de premios y castigos, que lleva a las personas a aceptar acuerdos y creencias sin cuestionarlos.

Este proceso genera un sistema interno de creencias (el “Libro de la Ley”) y dos figuras internas: el Juez (que evalúa y castiga) y la Víctima (que sufre y se siente insuficiente).

El resultado es una vida gobernada por el miedo, la culpa, el auto-rechazo y la búsqueda constante de aprobación externa.

El sufrimiento, la autocrítica y la dificultad para amarse y aceptarse a uno mismo se consideran consecuencias directas de esta domesticación.

4 acuerdos para una transformación

Un padre sonriente sostiene en brazos a su hijo pequeño, quien muestra una expresión de alegría, durante una tarde soleada en un parque. La imagen transmite un momento de felicidad y conexión familiar al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miguel Ruiz expone cuatro acuerdos que permiten romper los condicionamientos y recuperar el poder personal:

Sé impecable con tus palabras

Las palabras revela quien eres, lo que sientes, lo que piensas mediante las palabras se puede construir la vida y los sueños que persigues asimismo, pueden ser vistas como un “arma de doble filo”, porque el lenguaje, puede ser usado de manera equivocada y provocar la destrucción.

“Una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas”, señala Ruiz.

Las palabras tienen un poder creador y pueden ser usadas para construir o destruir.

Ser impecable implica no usarlas contra uno mismo ni contra otros, evitar la mentira, el chisme y el auto-rechazo.

La impecabilidad con las palabras limpia el “veneno emocional” y protege contra la manipulación y el sufrimiento innecesario.

No te tomes nada personalmente

Cada persona vive en su propia realidad, lo que dicen y hacen los demás tiene más que ver con ellos que con nosotros.

Nada de lo que otros hacen o dicen es por uno, sino por ellos mismos y su propio “sueño”.

Tomarse las cosas personalmente es una forma de egoísmo y fuente de sufrimiento.

Al dejar de tomar las cosas personalmente, se obtiene inmunidad frente al veneno emocional ajeno y se reduce la reactividad.

No hagas suposiciones

El escritor señala que vivimos suponiendo, imaginando historias en nuestras cabezas en lugar de preguntar más y suponer menos.

Las suposiciones generan malentendidos, conflictos y sufrimiento.

Se recomienda preguntar y comunicarse claramente en vez de asumir lo que otros piensan, sienten o harán.

Dejar de suponer mejora la calidad de las relaciones y elimina dramas innecesarios.

Haz siempre lo máximo que puedas

Este acuerdo se refiere a actuar con entrega y constancia, adaptando el esfuerzo a las circunstancias sin autoexigencia ni pereza.

Este acuerdo es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos.

“Lo máximo” varía según el momento, la energía y las circunstancias, pero implica actuar con integridad y entrega, sin autoexigencia excesiva ni pereza.

Hacer lo máximo que se puede evita el autojuicio, la culpa y el arrepentimiento.

La acción por sí misma, y no la expectativa de recompensa, es la fuente de satisfacción y plenitud

La práctica constante de los cuatro acuerdos, aunque imperfecta, debilita los viejos hábitos y creencias, y fortalece el poder personal necesario para transformar la vida.