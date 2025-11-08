México

La Granja VIP: ¿cuánto les quitó el Tío Pepe del presupuesto semanal el 7 de noviembre?

La jornada dejó a los concursantes enfrentando menos recursos y un ambiente de creciente tensión en la competencia

El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la esperada evaluación semanal en La Granja VIP, un momento clave para los participantes, quienes aguardaban el veredicto sobre su desempeño y el presupuesto semanal asignado para la quinta semana del reality.

La expectativa era alta, ya que el resultado impactaría directamente en la dinámica y recursos del grupo.

El mensaje del Tío Pepe: avances y críticas al liderazgo

Durante la presentación del informe, el Tío Pepe, conocido como el Mayoral de La Granja VIP, reconoció que “el equipo de peones ha presentado una visible mejoría en su desempeño y todo ha funcionado mejor gracias a eso”.

No obstante, el Mayoral también señaló deficiencias importantes, especialmente en el liderazgo del Capataz y en el trabajo realizado en el huerto.

(IG: @lagranajavipmx)
(IG: @lagranajavipmx)

Entre los puntos críticos, mencionó el retraso en la construcción de la casa de los cerditos y el descuido de una de las áreas más relevantes de la granja.

“El huerto es una parte muy importante que no hemos atendido correctamente, siento un poco de descontrol”, advirtió el Tío Pepe, dejando claro que las fallas no pasaron inadvertidas para la producción.

Reducción del presupuesto semanal y reacciones de los participantes

Tras el análisis, el Tío Pepe anunció una decisión que sorprendió a los famosos: el presupuesto para la semana 5 quedaría reducido un 30%, por lo que los granjeros sólo tendrán el 70%.

Kike Mayagoitia y “El Patrón” habían manifestado su esperanza de alcanzar al menos un 90% del presupuesto, convencidos de que el esfuerzo colectivo había sido suficiente para una mejor evaluación.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

La reacción más destacada fue la de Kim Shantal, quien expresó su desacuerdo con la reducción.

“No tanto, no estoy de acuerdo porque por ejemplo, si hay problemas con el huerto es porque no se ha presentado la persona que nos tiene que asesorar, además de que no hay una entrada de agua”, explicó la participante.

Por otro lado, la panelista Ferka apuntó directamente a Sergio Mayer Mori como uno de los responsables del bajo rendimiento, al considerar que su actitud fue demasiado relajada durante la semana.

