México

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

En el lugar también fueron liberadas dos personas que permanecían privadas de la libertad

Guardar
Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Cinco personas resultaron detenidas luego de un ataque armado en contra de elementos del Ejército Mexicano cuando realizaban un reconocimiento terrestre en el poblado Ojo de Agua de Osuna, municipio de Rosario, en Sinaloa. En el hecho también fueron abatidos dos agresores y dos personas fueron liberadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, las detenciones se efectuaron luego de que los militares repelieran la agresión y aseguraron la zona.

En el sitio, las autoridades liberaron a dos personas que se encontraban presuntamente privadas ilegalmente de su libertad. Además de que fueron reducidos dos agresores, mientras que uno de los civiles asegurados sufrió lesiones y fue trasladado bajo resguardo a un hospital, de acuerdo con los protocolos de atención médica correspondientes.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

El dispositivo llevó, además, al decomiso de ocho armas largas, dos armas cortas, treinta y seis cargadores —incluido uno de disco—, setecientos veinticinco cartuchos y un vehículo presuntamente vinculado al hecho.

Tanto los civiles como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias pertinentes.

Durante la intervención participaron fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Estatal Preventiva.

Aseguran 3 campamentos con explosivos y drones

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

En un segundo hecho, las autoridades lograron localizar y asegurar tres campamentos que contenían un artefacto explosivo improvisado, además de seis drones y veinte uniformes tipo militar.

La acción fue ejecutada durante una operación conjunta de autoridades federales y estatales en los poblados de La Palma y La Tuna, municipio de Badiraguato, en el que, durante recorridos terrestres, el personal localizó los tres campamentos, los cuales fueron inmediatamente inhabilitados para evitar su reutilización.

En uno de estos puntos, la Célula Contra Artefactos Explosivos neutralizó un artefacto explosivo improvisado, mientras que los seis drones detectados en el lugar también fueron inutilizados. El aseguramiento incluyó veinte uniformes tipo militar y diverso abastecimiento, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Foto: SSP Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

En la intervención participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante la Policía Estatal Preventiva.

Temas Relacionados

Ejército MexicanoCinco detenidosDos abatidosAgresión armadaSinaloaRosarioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este viernes 7 de noviembre

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Melate, Revancha y Revanchita: números

Senasica detecta casos de gusano barrenador en Guerrero y Jalisco

Las autoridades aplicaron los protocolos de sanitarios para frenar la propagación

Senasica detecta casos de gusano

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos este fin de semana a las beneficiarias?

Los recursos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

En el lugar también encontraron una jaula para alojar felinos

Colectivo de búsqueda halla restos

Postre exprés y saludable: manzana horneada con toque cremoso

Ligero, tibio y reconfortante: fruta al horno con especias, nuez y yogur natural para cerrar el día con dulzura sin remordimientos

Postre exprés y saludable: manzana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de búsqueda halla restos

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Los mejores filmes de Prime

Los mejores filmes de Prime Video México para ver en cualquier momento

Las películas más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

La película más vista en Prime Video México HOY

DEPORTES

El regreso de Zendejas ante

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri