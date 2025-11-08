Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Foto: SSP Sinaloa

Cinco personas resultaron detenidas luego de un ataque armado en contra de elementos del Ejército Mexicano cuando realizaban un reconocimiento terrestre en el poblado Ojo de Agua de Osuna, municipio de Rosario, en Sinaloa. En el hecho también fueron abatidos dos agresores y dos personas fueron liberadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, las detenciones se efectuaron luego de que los militares repelieran la agresión y aseguraron la zona.

En el sitio, las autoridades liberaron a dos personas que se encontraban presuntamente privadas ilegalmente de su libertad. Además de que fueron reducidos dos agresores, mientras que uno de los civiles asegurados sufrió lesiones y fue trasladado bajo resguardo a un hospital, de acuerdo con los protocolos de atención médica correspondientes.

Foto: SSP Sinaloa

El dispositivo llevó, además, al decomiso de ocho armas largas, dos armas cortas, treinta y seis cargadores —incluido uno de disco—, setecientos veinticinco cartuchos y un vehículo presuntamente vinculado al hecho.

Tanto los civiles como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias pertinentes.

Durante la intervención participaron fuerzas federales y estatales, incluyendo a la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Estatal Preventiva.

Aseguran 3 campamentos con explosivos y drones

Foto: SSP Sinaloa

En un segundo hecho, las autoridades lograron localizar y asegurar tres campamentos que contenían un artefacto explosivo improvisado, además de seis drones y veinte uniformes tipo militar.

La acción fue ejecutada durante una operación conjunta de autoridades federales y estatales en los poblados de La Palma y La Tuna, municipio de Badiraguato, en el que, durante recorridos terrestres, el personal localizó los tres campamentos, los cuales fueron inmediatamente inhabilitados para evitar su reutilización.

En uno de estos puntos, la Célula Contra Artefactos Explosivos neutralizó un artefacto explosivo improvisado, mientras que los seis drones detectados en el lugar también fueron inutilizados. El aseguramiento incluyó veinte uniformes tipo militar y diverso abastecimiento, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Foto: SSP Sinaloa

En la intervención participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante la Policía Estatal Preventiva.