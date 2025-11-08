México

Colectivo de búsqueda halla restos óseos y fosa clandestina en hacienda abandonada de Culiacancito, Sinaloa

En el lugar también encontraron una jaula para alojar felinos

Fotografía de archivo de fosa
Fotografía de archivo de fosa clandestina localizada en Sinaloa (Foto: Captura de pantalla)

La reciente localización de restos óseos en una fosa clandestina y en una jaula de gran tamaño, abandonada y destinada originalmente a felinos, en la zona campestre de Huertos del Pedregal, dentro de la sindicatura de Culiacancito, Sinaloa, ha reavivado la preocupación por la violencia y las desapariciones en la región. El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecido y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa.

El área donde se efectuó el descubrimiento se sitúa en las inmediaciones del lugar donde, de acuerdo con las autoridades judiciales federales, se presume que en junio de 2024 fue secuestrado Ismael “El Mayo Zambada” García, tras su privación de la libertad, García habría sido trasladado en un avión que despegó a varios kilómetros del sitio y aterrizó posteriormente en un aeropuerto de Texas, en Estados Unidos.

A la labor de búsqueda se sumó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que colaboró con los miembros del colectivo de personas buscadoras, además, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad para facilitar la continuidad de los trabajos de recolección de evidencias y restos humanos.

En el lugar, peritos forenses de la Fiscalía General del Estado permanecen realizando el rastreo de más indicios, tanto de restos óseos como de posibles prendas de vestir, con el objetivo de acelerar los procesos de identificación.

Además, subrayaron que la presencia de una jaula de grandes dimensiones, abandonada y utilizada para felinos, añade un elemento inusual al escenario del hallazgo. La intervención de los colectivos de búsqueda, en coordinación con las autoridades estatales y federales, pone de manifiesto la persistencia de la problemática de las desapariciones en Sinaloa y la complejidad de las investigaciones en torno a fosas clandestinas.

En otros hechos, el pasado 30 de octubre se localizó otra fosa clandestina en terrenos de cultivo al sur de Los Alamitos, en la sindicatura de San Pedro. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los restos, que no han podido ser identificados, fueron encontrados envueltos en una malla sombra junto a un camino de terracería.

El sitio fue asegurado por las autoridades para preservar posibles evidencias, mientras personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de los restos y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se intentará determinar la identidad y características de la víctima. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la edad ni otros rasgos físicos de la persona localizada.

El reporte sobre la presencia de restos humanos en la zona se recibió a las 11:45 de la mañana del jueves, lo que motivó la intervención inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La Fiscalía ha solicitado nuevamente la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en las investigaciones. Hasta ahora, no se ha informado de ninguna detención relacionada con este caso, por lo que las indagatorias continúan.

Policía de Sinaloa
Policía de Sinaloa

