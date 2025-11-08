México

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

El botín que el sujeto intentó llevarse incluía bisutería, relojes de diversos modelos y marcas, así como otras piezas de alta gama

El presunto ladrón de la joyería en Miguel Hidalgo fue identificado mediante cámara de videovigilancia del C2 Poniente

Un hombre identificado como Hugo “N”, de 44 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) tras robo a una tienda departamental ubicada sobre la calzada México-Tacuba, a la altura de la alcaldía Miguel Hidalgo. El sujeto fue asegurado con una mochila que contenía joyería, relojes y bisutería; muchos de ellos, con etiquetas de la tienda.

La intervención se logró gracias a la coordinación entre agentes de la SSC-CDMX y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes detectaron el robo en curso mediante cámaras de vigilancia. Al llegar al establecimiento, los policías no encontraron al responsable, ya que había escapado por la azotea del local.

Durante la inspección, los agentes observaron que las entradas y cerraduras no presentaban daños, lo que llevó a los monitoristas del C2 Poniente a rastrear al sospechoso en tiempo real. La persecución se extendió por la calle Golfo de Bengala, donde los oficiales lograron interceptar al individuo.

Los agentes se movilizaron hasta el lugar donde Héctor "N" intentó fugarse para llevarse la cantidad millonaria de relojes y joyas

Al realizarle una revisión preventiva, se le aseguró una mochila negra con diversas piezas de joyería, relojes de distintas marcas y modelos, así como bisutería. Según los reportes preliminares, la mercancía aún conservaba etiquetas, lo que facilitó su identificación como parte del botín sustraído.

¿Cómo el ladrón logro obtener su botín de joyas? Esto dijo la autoridad capitalina

La Policía de CDMX informó que, tras revisar las cámaras de circuito cerrado del establecimiento, se observó al detenido ingresando por el techo y tomando los objetos de valor. Este modus operandi evitó forzar accesos o activar alarmas, lo que permitió al sospechoso operar sin ser detectado inicialmente.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con la mercancía recuperada. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si Hugo “N” está vinculado con otros robos similares en la zona.

Seis ingresos previos a prisión por narcomenudeo y violencia familiar

De acuerdo con información extraoficial, el sujeto cuenta con un historial delictivo extenso. Ha ingresado seis veces al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: por robo agravado en 2009, 2012 y dos veces en 2020, además de delitos contra la salud y violencia familiar también en 2020. En ese mismo año, fue presentado ante el Ministerio Público por robo a casa habitación.

Todo lo robado quedó a disposición del agente del Ministerio Público que atendió el caso

La SSC destacó que la coordinación entre el C2 Poniente y los agentes en campo fue clave para la detención del sospechoso, quien intentaba huir con el botín. Así mismo, el uso de tecnología de videovigilancia permitió rastrear sus movimientos desde el momento del ingreso hasta su captura.

