Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar ‘Rosa Pastel’

El ganador de ‘La Casa de los Famosos’ y la vocalista protagonizaron un momento viral en el Estadio GNP Seguros ante miles de fans

Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar “Rosa Pastel”. (Instagram)

Un inesperado crossover entre la música pop y el mundo de los realitys encendió el Festival Multiverso en el Estadio GNP: Aldo de Nigris, flamante ganador de La Casa de los Famosos México, subió al escenario junto a Belanova para protagonizar uno de los momentos más virales del año.

El creador de contenido sorprendió a Denisse Guerrero, vocalista de la banda, al entregarle un ramo de flores y acompañarla en el tan esperado clásico “Rosa pastel”.

La escena fue tan emotiva como inesperada. Mientras Belanova se preparaba para interpretar el hit generacional, Aldo apareció entre vítores y gritos de miles de asistentes, convertido ya en fan confeso del grupo desde su paso por el reality.

Aldo de Nigris fue invitado especial de Belanova. (Instagram)

La interacción fue juguetona: de Nigris llegó con flores en mano, simuló una declaración de amor, y Denisse —fiel a su estilo y como parte del show previamente acordado— “rechazó” el gesto. Enseguida, ambos cantaron y bailaron “Rosa pastel”, contagiando el icónico tema a la multitud, que no dejó de corear ni un solo verso.

La colaboración no solo muestra el alcance actual de la popularidad de Aldo, sino también el estatus de Belanova como ícono pop. “Rosa pastel” ha revivido este 2025 en parte gracias al entusiasmo del ex futbolista y a la ola de adeptos jóvenes que la han redescubierto en redes y en fiestas. El respeto mutuo entre el influencer y la banda se ha manifestado en varias ocasiones y la invitación de Aldo al escenario fue el broche de oro para sellar ese vínculo.

Aldo de Nigris y Denisse Guerrero de Belanova. (Instagram)

La química entre Aldo y Denisse desató rumores y chistes en redes sobre un posible romance, aunque todo formaba parte del número musical y una interacción pactada con anticipación.

En el ámbito personal, la vida sentimental del ganador del reality también ha sido tema de conversación. Aunque terminó su paso por La Casa de los Famosos estando soltero, recientemente circularon videos e imágenes donde se le ve muy cercano a Elaine Haro, también participante del reality. Fans han especulado sobre un posible inicio de relación, sobre todo después de que ambos fueran captados a punto de darse un beso durante un encuentro público.

Así, la mezcla de sorpresas, estrategia escénica y química pop-reality convirtió la presentación de Belanova en uno de los momentos más recordados del llamado Multiverso: el festival que se llevó a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con otros artistas invitados como Banda MS o Gabito Ballesteros.

