La “Stranger Things Experience” llegará a México para despedir la serie en su última temporada: fecha y lugar

The Stranger Things Experience llega a México: Con motivo del estreno de la última temporada, Netflix organizará esta experiencia inmersiva para que los fans despidan la serie. Crédito: Facebook/ Stranger Things: The Experience

Con el estreno del tráiler y en vísperas del gran final de Stranger Things, a casi 10 años de la llegada de la primera temporada, Netflix celebrará a lo grande el desenlace de esta icónica serie que se ha ganado el corazón de la audiencia y se ha incrustado dentro de la cultura popular

La llegada de Stranger Things: The Experience a Ciudad de México marcará un momento particularmente significativo para los seguidores, ya que a partir de ella podrán sumergirse en una experiencia totalmente inmersiva que recrea el universo de Hawkins y el inquietante Upside Down.

La experiencia, según la información oficial, combina actuaciones en vivo, efectos especiales y escenarios temáticos. La plataforma invitó a los seguidores a reunirse y celebrar esta conclusión con una extensa lista eventos en distintas partes del mundo.

Asistentes a la experiencia para fans de Stranger Things reaccionan a la ambientación e interacción con los personajes. Crédito: Facebook/ Stranger Things: The Experience

Esta propuesta, que ya ha visitado ciudades como Londres, Lon Ángeles, Nueva York, París y Río de Janeiro, se trata de un recorrido en el que los asistentes podrán interactuar con los personajes, tomarse fotografías en las escenografías elaboradas y realizar actividades referentes a los momentos clave de la historia.

Durante la travesía, los visitantes podrán atravesar escenarios icónicos recreados con precisión, como el Laboratorio Nacional de Hawkings, la heladería en la que Steve y Robin trabajaban o el castillo Byers.

La experiencia inmersiva contará con la interacción con personajes y la recreación de escenarios icónicos de la serie Crédito: Facebook/ Stranger Things Experience

El evento está diseñado para que los fanáticos se conviertan en habitantes de Hawkins y vivan un clímax escalofriante al enfrentarse a Vecna y el Upside Down.

Precios y detalles sobre dónde se realizará Stranger Things: The Experience en México

Aunque aún no se han revelado los precios ni el recinto elegido para montar esta exposición, los organizadores del evento han dado a conocer que iniciará a partir del 13 de diciembre del 2025 y permanecerá hasta abril del 2026.

Cuando la preventa esté disponible, el acceso será a través de la plataforma de Fever. Siguiendo la tendencia de años anteriores, lo más probable es que el acceso sea gratuito.

De qué tratará y cuándo podremos ver la temporada final de Stranger Things

Con una trama ambientada en el otoño de 1987, esta temporada promete reunir al grupo en una épica última aventura en la que se enfrentarán a la mayor y más poderosa de las amenazas que se les haya presentado.

STRANGER THINGS. (L to R) Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, and Noah Schnapp as Will Byers in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

De acuerdo con la información oficial confirmada, la temporada final de esta producción se dividirá en dos partes y contará con 8 episodios con una duración que rondará entre los 90 y los 120 minutos : los primeros cuatro capitulos se estrenarán en la plataforma el 26 de noviembre del 2025; los siguientes tres están programados para el 25 de diciembre; y el episodio final será liberado el 31 de diciembre.

Con un estreno confirmado del último episodio en cines, Stranger Things: The Experience genera expectativa y se suma a la lista de actividades presupuestadas para dar una despedida a lo grande a la serie.