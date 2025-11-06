Actor de Stranger Things confirma visita a México para dar conciertos

(foto: Netflix/IMDb)

A días de que se estrene la quinta y última temporada de la exitosa serie, Joe Keery visitará México. Su proyecto musical DJO ha despertado gran interés entre los seguidores de la cultura pop.

El artista estadounidense, reconocido por su interpretación de Steve Harrington en Netflix, ofrecerá dos conciertos en el país en marzo de 2026: el 25 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y el 27 en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara.

Estas presentaciones forman parte de The Crux Tour, la gira internacional con la que Keery consolida su carrera musical y acerca su propuesta sonora a sus fans mexicanos.

La preventa de boletos para estos conciertos se realizará en dos etapas: la primera, exclusiva para fans registrados en el sitio oficial de DJO, comenzará el 5 de noviembre de 2025 a las 11:30 (hora de México).

Posteriormente, la preventa Citibanamex estará disponible el 6 de noviembre a las 11:00, mientras que la venta general arrancará el 7 de noviembre a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos. Aunque los precios oficiales aún no se han dado a conocer, se estima que oscilarán entre 860 y 3 mil 269 pesos, según los costos de presentaciones previas del artista. Los organizadores recomiendan a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales de DJO y Ticketmaster para conocer detalles sobre precios y posibles paquetes VIP.

Asistentes a la experiencia para fans de Stranger Things reaccionan a la ambientación e interacción con los personajes

Joe Keery, nacido el 24 de abril de 1992 en Newburyport, Massachusetts, inició su carrera artística tras graduarse en actuación en la Universidad DePaul. Antes de alcanzar la fama, participó en comerciales y tuvo papeles menores en series como “Chicago Fire” y “Empire”, así como en la película “Henry Gamble’s Birthday Party”. Su salto a la popularidad llegó en 2016 con el papel de Steve Harrington en “Stranger Things”, personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público y lo catapultó como figura de la cultura pop.

En el ámbito musical, Keery debutó como DJO en 2019 con el álbum “Twenty Twenty”, al que siguieron “DECIDE” (2022) y “The Crux” (2025). Antes de su proyecto en solitario, formó parte de la banda Post Animal como guitarrista y vocalista. Su sencillo “End of Beginning” alcanzó el número 3 en el Billboard Global 200 y superó los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidando a DJO como una de las voces más influyentes del indie-pop contemporáneo.

El estilo musical de DJO se caracteriza por la fusión de synth-pop, psicodelia y sonidos retro inspirados en los años 80, con influencias de artistas como Tame Impala y Mac DeMarco. Sus composiciones destacan por letras introspectivas, melodías atmosféricas y una propuesta visual que remite a lo analógico, elementos que han conquistado tanto a la crítica como a los oyentes en plataformas digitales y redes sociales.

La visita de Keery a México coincide con un momento especial para los seguidores de Stranger Things. Además de los conciertos, el país será sede de Stranger Things: The Experience, una propuesta inmersiva que permitirá a los fans adentrarse en el universo de Hawkins y el Upside Down.