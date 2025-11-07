Tren del Golfo: gobierno de Sheinbaum inicia construcción de tramo Saltillo-Nuevo Laredo

La presidenta dio a conocer la creación de la nueva vía ferroviaria en México. (YouTube - Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo para la construcción del Tren del Golfo en su tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria mexicana se enlazó con Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; y Rocío Muñoz Cano, representante del consorcio encargado, para dar el anuncio oficial.

El proyecto busca fortalecer la conectividad y el desarrollo económico en la región, con el banderazo de salida realizado en Nuevo Laredo por las principales autoridades involucradas.

El arranque de la construcción se da en marco del Día del Ferrocarrilero, el cual honra el acto heroico de Jesús García Corona, quien arriesgó su vida para alejar un tren de la población de Nacozari de García.

*Información en desarrollo*