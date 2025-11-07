Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

La Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas dio a conocer que el joven de 23 años fue rescatado tras un enfrentamiento con hombres armados (FGJE)

Durante la madrugada, elementos de seguridad estatales y federales llevaron a cabo un operativo en el que fue rescatado con vida Joshua Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, quien fue secuestrado el pasado 9 de junio.

El joven de 23 años fue rescatado tras un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y un grupo de hombres armados que tuvo lugar entre Villanueva y las comunidades de El Jagüey y El Molino aproximadamente a las cinco de la mañana.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la operación se desarrolló durante la madrugada, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, precisó que el inicio del operativo fue a las 5:00 de la mañana. Durante el recorrido por la zona, los agentes fueron atacados por civiles armados, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y lograron neutralizar a uno de los atacantes, un hombre cuya identidad no ha sido determinada hasta el momento. En medio de la intervención, Joshua Zambrano solicitó auxilio a los agentes, quienes lo pusieron bajo resguardo inmediato y lo trasladaron para recibir atención médica. Las autoridades reportaron que presentaba deshidratación, aunque su estado de salud es estable.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que Joshua permanecía bajo vigilancia constante de sus captores y que, tras el rescate, ya se encuentra reunido con sus padres y familiares directos. “Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, fue localizado con vida luego de más de cuatro meses de haber sido reportado privado de la libertad”, comunicaron las autoridades estatales durante una conferencia de prensa.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer el rescate y el enfrentamiento armado (@/SSP_Zac)

El operativo, resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, fue presentado por las fuerzas de seguridad como un ejemplo de colaboración entre los tres niveles de gobierno. Las autoridades estatales anunciaron que los operativos de seguridad continuarán activos en la zona de Villanueva como parte de la estrategia para contener la violencia y desmantelar los grupos criminales que operan en la región.

El caso de Joshua Zambrano había generado inquietud entre la población y las autoridades locales, al tratarse de uno de los secuestros más mediáticos en Zacatecas en los últimos meses, por lo que el rescate de Zambrano representa un alivio para su familia, que durante casi cinco meses mantuvo la esperanza de reencontrarse con él con vida.