Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

El estreno de Luis Carlos Origel en el noticiero matutino de Foro TV no solo sorprendió a la audiencia, sino que también reavivó las especulaciones sobre su cercana relación con la conductora Andrea Legarreta

Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

La reciente aparición de Luis Carlos Origel como conductor titular en el noticiero ‘Expreso de la mañana’ de Foro TV ha generado un notable interés, no solo por su incursión en la conducción informativa, sino también por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Andrea Legarreta.

El debut de Origel en el espacio matutino, transmitido a las ocho de la mañana, fue destacado por su tío, el periodista de espectáculos Juan José Origel, quien compartió un video del momento en su cuenta de Instagram y expresó:

“Qué gusto me dio ver hoy a mi ahijado Luis Carlos Origel conduciendo ‘Matutino Expres Oficial’. Mucha suerte sobrino”.

La atención mediática sobre la figura de Luis Carlos Origel se intensificó la semana pasada, cuando la conductora de ‘Hoy’ publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que ambos aparecen juntos durante la boda de Andrea González Carrillo, hija de la productora Martha Carrillo.

Juan José Origel aplaudió la presencia de su sobrino en el noticiario matutino (IG)

El evento, celebrado en Tepoztlán, Morelos, reunió a diversas personalidades del entretenimiento y sirvió de escenario para que las imágenes de Legarreta y Origel, sonrientes y en evidente cercanía, alimentaran las especulaciones sobre un posible romance.

En el mensaje que acompañó las imágenes, Andrea Legarreta optó por centrarse en el tono festivo y de gratitud, escribiendo: “Celebrar el amor, la vida, el gozo, las risas, la amistad verdadera. Celebrar el que sigamos creyendo en todo lo bonito que tiene la vida y vivir bonito. Aquí y ahora. Los instantes”.

Luis Carlos Origel es reconocido por su trabajo como coach fitness y colaborador en el programa 'Hoy', además de su pasado en el futbol (IG)

Además, dedicó palabras a su amiga Martha Carrillo y a los recién casados, a quienes describió como una “bella pareja llena de amor y ternura”, y compartió su alegría por la velada: “¡Qué gozo compartir con seres que amo tanto y bailar y celebrar la vida al máximo! Porque cuando nos vaya mal, sea así”.

La presencia de Legarreta en la boda no pasó desapercibida, ya que lució un vestido negro de corte entallado, diseñado por Jeanette Toscano, quien ha vestido a varias celebridades. La conductora elogió el trabajo de la diseñadora al publicar: “Este vestido hermoso me lo hizo nuestra Janette Toscano. ¡Lo amo! Eres lo máximo, hermosa”.

El vínculo entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no es reciente. Ambos han sido captados juntos en diversas ocasiones, como en el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México en 2024, donde también surgieron rumores sobre una relación sentimental.

Luis Carlos Origel debuta como conductor titular en 'Expreso de la mañana' de Foro TV y genera interés en el medio (IG)

En ese momento, Legarreta, exesposa de Erik Rubín, aclaró: “Es el sobrino de Pepillo, es de mis mejores amigos hace más de 10 años. Sé que al final van a especular, pero es una de las personas más lindas que he conocido”. Origel coincidió en su respuesta: “Andrea es una gran amiga y la quiero muchísimo. No me molesta que hablen, nos tenemos mucho cariño”.

La periodista Inés Moreno abordó el tema, señalando: “Murmuran, se dice, se comenta, que esta parejita es real. Que a ella se le ha visto muy contenta cuando él está ahí”.

Moreno añadió: “Que se le ha visto muy contenta cuando él está ahí, que se les ha visto agarraditos de la mano y pues aquí en esta boda, abiertamente ella sale retratada con él y pues puede ser que Andrea Legarreta ya encontró su colágeno”.

En cuanto a su trayectoria, Luis Carlos Origel es conocido por su labor como coach fitness y colaborador del programa ‘Hoy’, donde suele compartir rutinas de ejercicio. Antes de consolidarse en el ámbito del acondicionamiento físico, incursionó en el futbol.

Andrea Legarreta fue vista en un concierto de Alejandro fernández junto al instructor Luis Carlos Origel, en medio de su proceso de divorcio. (@RCulturaPop / X)

Su vínculo familiar con Juan José Origel facilitó su ingreso al programa matutino. En 2017, trabajó junto a Legarreta en la promoción de Comando Studio, el gimnasio fundado por la conductora y Erik Rubín, lo que fortaleció su amistad dentro y fuera de cámaras.

A pesar de que las imágenes recientes han reavivado las conjeturas sobre un posible romance, tanto Legarreta como Origel han insistido en que su relación es estrictamente amistosa. La complicidad y cercanía entre ambos continúan atrayendo la atención del público y de los medios de entretenimiento en México.

