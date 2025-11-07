México

Suprema Corte invalida facultad para espiar personas e intervenir comunicaciones sin control judicial

Corte señala invasión de competencias y violación a la privacidad

Guardar
SCJN invalida facultad para espiar
SCJN invalida facultad para espiar personas y vigilar comunicaciones (Pixabay)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Quintana Roo, al determinar que dicha institución carece de facultades para solicitar la intervención de comunicaciones privadas o para delegar esa atribución en funcionarios con menor jerarquía.

La resolución se emitió durante la sesión del Pleno celebrada el 4 de noviembre de 2025, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2025.

El máximo tribunal del país precisó que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la persona titular de la Fiscalía General del estado puede solicitar ante un juez federal la intervención de comunicaciones privadas.

Por lo tanto, cualquier facultad otorgada a la Fiscalía Anticorrupción para realizar esa acción o delegarla en titulares de Unidades de Investigación, Acusación o Procesos, resulta contraria al texto constitucional.

No se podrá hacer geolocalización

La Suprema Corte invalidó que
La Suprema Corte invalidó que se haga la geolocalización en Quintana Roo (Especial)

Además, la SCJN declaró inválidas las disposiciones que permitían a la Fiscalía Especializada solicitar la geolocalización en tiempo real de personas, así como la conservación inmediata de datos almacenados en sistemas informáticos y redes digitales, al considerar que la ley carecía de parámetros claros sobre los delitos aplicables o supuestos de urgencia.

Para el Pleno, esta falta de precisión vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad jurídica.

Durante la discusión, las ministras y ministros también determinaron que el Congreso de Quintana Roo invadió competencias federales al legislar en materia procesal penal respecto de los medios de apremio, como el establecimiento de multas, arrestos y uso de la fuerza pública.

Recordaron que dichas medidas son facultad exclusiva del Congreso de la Unión, de acuerdo con el marco constitucional vigente.

Invalidaron faltas administrativas a servidores públicos

También se invalidaron las faltas
También se invalidaron las faltas administrativas, servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción por ambigüedades (Foto: FGE Quintana Roo)

En otro punto de la resolución, se invalidaron los preceptos que imponían faltas administrativas a las personas servidoras públicas de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que estos no establecían con claridad su gravedad, sanciones o la autoridad encargada de resolverlas. Esta omisión —señaló el Pleno— generaba incertidumbre jurídica y contravenía los principios de legalidad y debido proceso.

Con la decisión de la Suprema Corte, el Congreso de Quintana Roo deberá realizar las reformas pertinentes para ajustar la legislación local al marco constitucional federal, evitando vulnerar derechos fundamentales o atribuir competencias que no le corresponden.

La sentencia reafirma la importancia de que las autoridades encargadas de combatir la corrupción actúen dentro de límites claros y respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Temas Relacionados

SCJNFallogeolocalizacióncomunicacionesQuintana RooFiscalía Anticorrupciónmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: Eleazar Gómez gana la salvación

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Estas son las tres reuniones que encabezarán Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron en Palacio Nacional

La presidenta indicó que recibirá al mandatario francés en Palacio Nacional y al mediodía darán una conferencia de prensa

Estas son las tres reuniones

¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

El proceso legal será en Tailandia, adelantó el presidente de Miss Universo México

¿Qué delitos le imputarán? Raúl

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan línea 9 con retraso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume el apodo que le gritan en redes durante concierto en EEUU

La esposa de Christian Nodal comenzó su gira ‘Libre corazón’

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿A quién traicionará Eleazar Gómez?

¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

“Somos peloncitas”: Ángela Aguilar asume el apodo que le gritan en redes durante concierto en EEUU

Critican a Ángela Aguilar por olvidar la letra de ‘En Realidad’ en su primer show: “Se le olvidó la única que canta”

De qué trata Mi príncipe por 100 días, el K-Drama histórico protagonizado por Doh Kyung-soo

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”