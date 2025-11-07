México

Presentan audios que revelan que Aleks Syntek habría sufrido abuso sexual en su infancia: “Abusaron no sé cuántas veces”

Un audio presentado por el programa ‘Ventaneando’ revelaría que el músico mexicano padece el Síndrome de Asperger

La filtración de audios atribuidos a Aleks Syntek revela confesiones sobre abuso sexual infantil y problemas de salud (EFE/Live Nation)

La filtración de audios atribuidos a Aleks Syntek ha situado al cantante mexicano en el centro de una nueva polémica, al trascender que en uno de los fragmentos se escucha una declaración sobre un presunto abuso sexual sufrido durante su infancia.

Este episodio se suma a la reciente ola de rumores y señalamientos sobre su vida personal, especialmente los relacionados con una supuesta infidelidad y un posible proceso de divorcio.

La difusión de estos audios filtrados ocurrió este jueves 6 de noviembre, cuando programas de espectáculos y plataformas digitales compartieron grabaciones que, según se afirma, corresponderían a Syntek.

Javier Ceriani acusa a Aleks Syntek de mantener una relación con una fan y de costosos regalos en hoteles de lujo

En los registros, además de abordar temas personales y profesionales, el intérprete dirige acusaciones directas hacia antiguos colaboradores, identificados como el Grupo Monalisa, a quienes responsabiliza de la filtración de información que habría afectado su matrimonio y la relación con sus hijos.

En uno de los fragmentos difundidos por el periodista Javier Ceriani, se escucha:

“¿Qué les hice a ustedes y qué le hice a ese wey y a su vieja como para que me destrocen mi familia y ya mis hijos ya no me quieran ver? (...) Las que están en Monalisa que hayan sido o tengan que ver con esto, vamos a sacar quiénes fueron cómplices. Y pues Valeria y Javier van a recibir su merecido, vamos a levantar un acta, de hecho ya está levantada una demanda contra ellos por difamación y sobre todo por extorsión”.

La esposa de Syntek, Karen Coronado, habría solicitado el divorcio tras descubrir supuestas infidelidades, según Ceriani (Cuartoscuro)

El contenido de los audios no se limita a los conflictos con excolaboradores. Uno de los pasajes más delicados revela una confesión sobre la infancia del cantante: “¿Crees en Dios o crees en Satanás, Adriana? Porque sí existe Satanás, yo he estado en el infierno, a mí me violaron de niño, yo tengo asperger, soy una persona enferma, abusaron de mí no una vez, ni dos, no sé cuántas veces”.

Esta declaración, presuntamente de Syntek, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, al tratarse de un tema de alta sensibilidad social.

Además, en el mismo audio difundido por Ventaneando, el cantante menciona padecer el Síndrome de Asperger, que define al autismo cuando no se acompaña de discapacidad intelectual ni de dificultades significativas de lenguaje, aunque esta afirmación fue puesta en duda por la conductora Pati Chapoy, quien consideró inapropiado tratar ese diagnóstico sin fundamentos claros.

El cantante menciona el Síndrome de Asperger en los audios, aunque Pati Chapoy cuestiona la veracidad del diagnóstico (Aleks Syntek)

La polémica en torno a Syntek se intensificó tras las declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien en una transmisión en YouTube aseguró que el cantante habría mantenido una relación con una fan a la que, según su versión, “preparó” durante años para seducirla.

Ceriani relató que Syntek habría hospedado a la joven en hoteles de lujo y le habría hecho costosos regalos, mientras le manifestaba su insatisfacción matrimonial. El periodista también sugirió que la esposa del cantante, Karen Coronado, habría descubierto estas supuestas relaciones extramaritales y, por ello, habría solicitado el divorcio.

Sin embargo, ni Syntek ni Coronado han confirmado públicamente estos señalamientos, por lo que la información permanece en el terreno de la especulación.

