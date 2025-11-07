Marca de belleza tailandesa ignora a Fátima Bosch durante entrevista

Fátima Bosch fue ignorada durante una entrevista. El hecho ocasionó una ola de críticas. (X/@breigonzalez01|Instagram)

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 continúa generando controversia luego de la polémica con Nawat Itsaragrisil. Este jueves, la atención se centró en una entrevista organizada por una reconocida marca de belleza tailandesa, donde Miss México fue ignorada por los presentadores, lo que desató una oleada de críticas y reacciones negativas por parte de los usuarios en redes sociales.

Los hechos se suscitaron en uno de los eventos patrocinados del concurso, organizado por la firma tailandesa Kathy Labz, en el que varias participantes de Miss Universo respondieron a preguntas en una dinámica grupal.

En la dinámica estaban las delegadas de Vietnam, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Venezuela, Islas Turcas y Caicos, Miss Universe Latina y la representante de México.

En un video que ya circula en redes sociales se puede ver cómo a lo largo de cinco minutos una a una de las participantes recibe preguntas o tiene interacciones, por muy mínimas, sin embargo, a Miss México no le pasan el micrófono en ningún momento ni tampoco le hacen cuestionamientos para darle la palabra.

El video del momento deja ver la incomodidad de Bosch mientras observa cómo varias compañeras responden preguntas y a ella no se le otorga la misma oportunidad, sólo se le ve observando y sonriendo.

Kathy Labz es una marca de belleza y suplementos dietéticos originaria de Tailandia. su origen ha dado pie a especulaciones, como aquellos quienes afirman que Nawat Itsaragrisil habría dado la orden de no hacerle preguntas a la mexicana o bien la marca, en un acto de solidaridad con el director de Miss Universo Tailandia, decidió no darle la palabra.

Con 46 mil seguidores en Instagram y tras la viralización del episodio, los usuarios —mayormente mexicanos y fans latinoamericanos— dirigieron mensajes tanto en español como en inglés en la cuenta de la marca, reclamando igualdad y respeto para la concursante mexicana.

Entre los comentarios se leían frases como: “Miss México merecía ser entrevistada como las otras”, “Respeto para Fátima, respeto para México”, “No violencia a México ni a Latinoamérica ni a nadie”, “No van a soportar el hate de México”, “México es importante”, “Con México no, esto ya es personal y lo haremos personal”, “La invitan y la ignoran”, “Somos el país número uno en funa” y “Quieren silenciar la voz de Fátima, pero se les olvida que todo un país levanta la voz por ella”.

La avalancha de mensajes de protesta tuvo consecuencias inmediatas, pues al menos en su más reciente post Kathy Labz desactivó los comentarios.

Sin embargo, las publicaciones anteriores continuaron recibiendo miles de comentarios, con usuarios defendiendo a Fátima Bosch, expresando apoyo a la delegada mexicana y llamando a no consumir productos de la marca.

Este nuevo episodio incrementa la tensión alrededor de la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, y ocurre poco después del conflicto con Nawat Itsaragrisil, quien enfrentó sanciones y escrutinio internacional tras insultar a la mexicana durante otra mecánica realizada en torno al certamen.