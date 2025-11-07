México

Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar meses después de su polémica separación

La actriz fue cuestionada sobre las fotografías filtradas de su ex pareja con una misteriosa mujer

Laura Flores reacciona al nuevo
Laura Flores reacciona al nuevo romance de su ex pareja.(Foto: @laurafloresmx, Instagram)

La reciente aparición de Lalo Salazar junto a una mujer desconocida en un bar ha generado una ola de especulaciones sobre su vida sentimental, especialmente tras la ruptura con Laura Flores hace apenas cuatro meses.

La difusión de imágenes en redes sociales, enviadas a la conductora Addis Tuñón por testigos del lugar, avivó los rumores sobre un nuevo romance del periodista, cuya identidad de la acompañante aún no ha sido revelada.

Lalo Salazar es captado con
Lalo Salazar es captado con su nuevo romance. (Captura: De Primera Mano)

Ante la creciente atención mediática, el periodista de Televisa decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que está iniciando una relación con una mujer a la que describió como “extraordinaria”. De igual forma, solicitó respeto para la privacidad de su nueva pareja y defendió públicamente a su exnovia.

“Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito, y como lo he dicho antes: Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos y merece todo mi respeto. Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, expresó.

Lalo Salazar se pronuncia ante
Lalo Salazar se pronuncia ante nuevo romance.(YouTube / Instagram)

Laura Flores es cuestionada sobre el nuevo romance de Lalo Salazar

Consultada en el programa De primera mano sobre la nueva relación de su ex, Laura Flores aseguró no estar al tanto del romance, ya que, según sus palabras, Salazar la tiene bloqueada y no puede ver sus publicaciones. No obstante, manifestó su felicidad por su expareja.

“No, pero qué bueno, qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida. ¿A poco hizo comunicado? Acuérdate que a mí me tiene bloqueada y no lo puedo ver. Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado. Pero la verdad, todavía falta mucho para que me vean con alguien", declaró.

En la misma entrevista, compartió que, aunque ha intentado salir con otras personas, no está interesada en iniciar un nuevo noviazgo y prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales. “Salí como con tres señores encantadores, pero nada”, afirmó entre risas.

Laura Flores deslumbra en la
Laura Flores deslumbra en la alfombra roja de 'Cómplices' con un vestido amarillo que marca su renovación personal (IG)

La relación entre Lalo Salazar y Laura Flores se remonta a 2002, cuando coincidieron en el programa Hoy y forjaron una amistad que perduró durante años. El reencuentro se produjo a principios de 2025 en el noticiero Despierta, conducido por Salazar, donde ambos decidieron iniciar una relación sentimental.

