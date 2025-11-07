Gustavo Adolfo Infante conmueve al dedicar un emotivo mensaje a Joanna Vega-Biestro tras la muerte de su padre

La presentadora de televisión recibió la noticia en el foro del matutino ‘Sale el Sol’. (Imagen Televisión, YouTube)

La mañana de este viernes 7 de noviembre, el matutino Sale el Sol inició con un tono distinto. La habitual energía del programa dio paso a la sensibilidad y al respeto cuando Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado abrieron la emisión con un mensaje de condolencia a su compañera Joanna Vega-Biestro, quien enfrenta la pérdida de su padre, don Alejandro Vega Torra.

La noticia del fallecimiento conmovió profundamente al equipo del programa y a los televidentes. Un día antes, mientras se transmitía Sale el Sol en vivo, Ana María Alvarado había interrumpido la emisión para comunicar con voz entrecortada la triste noticia. “Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... Ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho”, expresó la periodista conmovida.

Durante la transmisión de este viernes, Gustavo Adolfo Infante tomó la palabra para dirigir un mensaje cargado de empatía: “El día de ayer, estando al aire, se le informa a Joanna que su papá, don Alejandro Vega, había súbitamente fallecido. Entiendo que no se esperaban esa noticia, el señor no estaba malo y Joanna salió a reunirse con su familia. Yo tuve la oportunidad de pasar a abrazarla la tarde de ayer y, en nombre de todo el equipo de Pájaros en el alambre, de Sale el Sol y de Imagen Televisión, te abrazamos a ti y a tu familia de manera muy cariñosa, muy respetuosa. Sabemos que es una pérdida irreparable”.

Un adiós inesperado

Visiblemente conmovida, Ana María Alvarado compartió también unas palabras de consuelo: “No hay palabras porque lo que digas en ese momento no consuela. Sobre todo te agarra de sorpresa. Cuando pierdes a tus dos papás es una sensación de vacío, de orfandad, aunque no eres huérfana. Es doloroso. Un señor encantador, que tuve oportunidad de conocerlo. Joanna obviamente los adoraba”.

Al cierre de su intervención, Infante resumió el sentir del equipo con una frase de fortaleza y respeto: “El show tiene que continuar. Un abrazo, Joanna”.

El gesto de ambos comunicadores fue ampliamente elogiado en redes sociales, donde colegas y seguidores enviaron mensajes de apoyo a la periodista. La comunidad televisiva se unió en solidaridad con Vega-Biestro, reconociendo su profesionalismo y la calidez humana que siempre ha mostrado en pantalla.

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro y su entorno no se han pronunciado sobre las causas del deceso del señor Alejandro Vega Torra.

El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias. (Imagen Televisión, YT)