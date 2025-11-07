Estas son las tres reuniones que encabezarán Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron en Palacio Nacional

La presidenta detalló su agenda de actividades con su homólogo de Francia. | YouTube - Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy encabezará tres reuniones junto con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en Palacio Nacional, quien llegó esta madrugada a México, acompañado de integrantes de su gabinete federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo detalló que el presidente de Francia llegará a las 09:40 horas a Palacio Nacional, donde lo recibirá personalmente.

Destacó que en total encabezarán tres reuniones privadas. La primera de estas será un encuentro bilateral, es decir, entre ambos mandatarios.

La segunda reunión será con los miembros de sus respectivos gabinetes de gobierno, mientras que la tercera será con empresarios, sin especificar quiénes o de qué sectores.

La presidenta agregó que al finalizar, los dos ofrecerán de forma conjunta una conferencia de prensa, para informar sobre los resultados de dichas reuniones.

“Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes y luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda de hoy con el presidente Macron”, dijo la mandataria.

De acuerdo con la agenda de la presidenta Sheinbaum, la conferencia de prensa está prevista para las 12:30 horas, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Información en desarrollo...