México

Cómo preparar una deliciosa crema de calabaza, ideal para cuando hace frío

Este platillo aporta ingredientes esenciales para resistir durante la temporada de bajas temperaturas

Guardar
Un platillo clásico hecho con
Un platillo clásico hecho con ingredientes de temporada. Foto: (iStock)

Con la llegada del frío, nada reconforta más que un plato caliente que combine sabor, textura y nutrición. La crema de calabaza es una de las preparaciones más populares durante el otoño e invierno, no solo por su sabor dulce y suave, sino también por su aporte de vitaminas, su bajo contenido calórico y su versatilidad en la cocina.

Prepararla en casa es sencillo y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una excelente opción para cualquier día de la semana.

La calabaza es una hortaliza rica en vitamina A, betacarotenos y antioxidantes, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, cuidan la piel y mejoran la salud ocular. Además, su alto contenido de agua y fibra favorece la digestión y genera una sensación de saciedad sin añadir muchas calorías.

Durante los meses fríos, cuando el cuerpo necesita energía extra, la calabaza se convierte en una aliada ideal para mantener el equilibrio nutricional.

Los ingredientes de esta crema
Los ingredientes de esta crema aportan nutrientes esenciales para prevenir enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Ingredientes básicos</b>

Para preparar una crema de calabaza tradicional, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 kilogramo de calabaza pelada y en cubos
  • 1 papa mediana (para dar espesor)
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o mantequilla
  • 1 litro de caldo de verduras o agua
  • Sal y pimienta al gusto
  • (Opcional) un toque de crema o leche para suavizar la textura

Estos ingredientes se pueden adaptar fácilmente según las preferencias: agregar jengibre para un toque picante, leche de coco para una versión vegana más cremosa o curry para un sabor exótico.

<b>Preparación paso a paso</b>

Esta deliciosa crema es una
Esta deliciosa crema es una excelente opción para disfrutar durante la temporada de frío. Foto: (iStock)
  1. Sofríe los vegetales. En una olla grande, calienta el aceite o la mantequilla y añade la cebolla picada. Cocina hasta que se vuelva transparente. Luego incorpora la zanahoria, la papa y la calabaza, removiendo durante unos minutos para potenciar los sabores.
  2. Agrega el líquido. Vierte el caldo de verduras o el agua hasta cubrir los ingredientes. Tapa la olla y deja cocinar a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos, o hasta que las verduras estén suaves.
  3. Licúa la mezcla. Retira del fuego y deja enfriar un poco antes de licuar. Puedes hacerlo en una licuadora o con una batidora de mano directamente en la olla.
  4. Ajusta la textura. Si la crema queda muy espesa, agrega un poco más de caldo. Si prefieres una versión más suave, añade un chorrito de crema o leche.
  5. Sazona al gusto. Prueba y corrige con sal, pimienta o las especias que prefieras.

Para servir, se puede decorar con semillas de calabaza tostadas, crutones o un chorrito de aceite de oliva. Acompañada con pan artesanal o una ensalada fresca, esta crema se transforma en una comida completa, nutritiva y deliciosa.

Además de su sabor reconfortante, la crema de calabaza es una receta económica y rendidora, ideal para preparar en grandes cantidades y conservar en el refrigerador por varios días. Es, sin duda, una opción perfecta para disfrutar en familia y mantener el cuerpo cálido durante los días más fríos del año.

Temas Relacionados

Crema de calabazaCalabazamexico-recetas

Más Noticias

Emmanuel Macron llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

El gobierno mexicano aprovecha la visita del presidente de Francia para solicitar la devolución del Códice Azcatitlán

Emmanuel Macron llega a México

Ángela afirma que los Aguilar abrieron puertas a cantantes de música mexicana: “Fueron unos señorones”

Durante el inicio de su gira, la cantante destacó la trayectoria de Flor Silvestre, Antonio Aguilar y de su padre Pepe

Ángela afirma que los Aguilar

Piden investigar móvil político en asesinato de Carlos Manzo: señalan a tres rivales

Juan Manzo enfatizó que hubo irregularidades en el protocolo de seguridad que generan sospechas

Piden investigar móvil político en

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

El concierto de la cantante provocó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales

Baile de Ángela Aguilar en

Usa esta poderosa mezcla para limpiar tus espejos y dejarlos impecables

Una fórmula sencilla hecha con ingredientes caseros ayuda a limpiar manchas y opacidad

Usa esta poderosa mezcla para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan 25 explosivos durante operativo

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

ENTRETENIMIENTO

Ángela afirma que los Aguilar

Ángela afirma que los Aguilar abrieron puertas a cantantes de música mexicana: “Fueron unos señorones”

Baile de Ángela Aguilar en su gira es comparado por internautas con el show de Cazzu

Marca de belleza tailandesa ignora a Fátima Bosch durante entrevista

Critican a Nodal por acompañar y darle “la bendición” a Ángela Aguilar en el inicio de su gira

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

DEPORTES

Julio César Chávez aparece junto

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”