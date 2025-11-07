Carlota “N” se quedará en prisión: la jueza determinó que podría fugarse

La mujer acusada de asesinato continuará su proceso penal desde la cárcel. Foto: X, nacholozano- FGJEM

Este jueves 6 de noviembre se llevó a cabo la audiencia para determinar el futuro de Carlota “N”, la mujer acusada del asesinato que se hizo viral en redes hace poco más de 7 meses.

En el video se ve a Doña Carlota sacando una pistola y disparando contra los presuntos invasores que se encontraban en el domicilio de la calle Hacienda la Labor, colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, municipio de Chalco.

La defensa de la presunta asesina buscaba un cambio de medidas, esto con el fin de que se le otorgara prisión domiciliaria.

Los argumentos para esta petición, según la defensa, son la edad avanzada y las enfermedades crónico-degenerativas que presenta Doña Carlota.

De acuerdo con la defensa, la permanencia en prisión de la señora ha deteriorado en forma significativa su estado de salud.

Los abogados afirman que los problemas relacionados con su peso y las complicaciones por la diabetes serían los causantes de que constantemente se la pase en el área de cuidados médicos de la cárcel.

Doña Carlota se queda en prisión

Fotografía de la detención de Carlota "N"| Foto: Fiscalía Edomex

Sobre el resultado de la audiencia, informes de Fuerza Informativa Azteca señalan que le fue negado el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria.

Esta decisión de las autoridades tendría como fundamento el riesgo de que Carlota “N” se pueda dar a la fuga.

Además, se mencionó que de acuerdo con la jueza, no se acreditó el parentesco familiar con uno de los hijos que se presentaron para que la imputada permaneciera en su casa en prisión domiciliaria.

Sobre la decisión de las autoridades, se informó que uno de los hijos de Doña Carlota declaró que todo esto es para mantener una cortina de humo ante los homicidios de alcaldes y líderes limoneros en el país y refirió que hay una línea por parte del gobierno.

La audiencia para determinar el futuro de la presunta asesina se llevó a cabo en los Juzgados Penales de Primera Instancia, los cuales se encuentran ubicados a un costado del Centro Penitenciario de Chalco en el Estado de México.

Al momento de la audiencia, diversos medios e internautas que pasaban por la zona compartieron imágenes y videos donde se podía observar a un grupo de personas apoyando a Carlota “N”.

“Todos somos Carlota”, “Libertad para los 3″, son algunos de los mensajes que podían leerse en las lonas que llevaban los simpatizantes con la famosa “Abuelita de Chalco”.