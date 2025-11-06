UNAM responde a agresión de vigilante contra mujeres en CCH Vallejo

El CCH Sur de la UNAM fue fundado en 1972, luego de los planteles Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. (Crédito: Twitter/@cchsur_oficial)

En redes sociales se difundió un video donde un vigilante UNAM habría arrojado al piso a dos mujeres, una de ellas tenía una lesión y se apoyaba en muletas. La trifulca habría comenzado por un incidente de tránsito en inmediaciones del CCH Vallejo.

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México se puso en contacto con la estudiante de bachillerato y la madre de familia que resultaron afectadas en el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Vallejo.

Comunicados de la dirección de CCH Vallejo tras agresión de vigilante UNAM a mujeres CRÉDITO: (Facebook/cchvallejooficial)

Mientras circulaban videos en redes sociales que mostraban el momento en que el guardia de seguridad forcejeaba con las jóvenes, la dirección del CCH Vallejo convocó a la familia y a la estudiante afectada para analizar el caso y determinar las acciones a seguir. La reunión, encabezada por la directora del plantel, tuvo lugar el cinco de noviembre a las 15:00 horas. “Se les escuchó y se les brindó el apoyo solicitado”, señaló la universidad en un comunicado oficial.

Con el objetivo de esclarecer los hechos, las autoridades informaron que se levantaron las actas correspondientes ante la Unidad Jurídica del plantel, siguiendo lo estipulado por la normativa universitaria vigente. En este contexto, la institución convocó a las y los docentes a mantener el contacto con su alumnado vía remota durante el resto de la semana, aconsejando seguir atentos a los canales oficiales para cualquier actualización sobre el desarrollo del caso.

De acuerdo con el posicionamiento divulgado el cuatro de noviembre, el CCH Vallejo reiteró el compromiso de la dirección para resolver cuanto antes la situación: “Reiteramos el compromiso de esta dirección con su comunidad y por resolver lo más pronto posible esta situación”, expresó el plantel en su mensaje. La universidad insistió en que la suspensión de actividades busca facilitar el proceso de investigación y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Una de las mujeres afectadas usaba muletas y fue derribada Crédito: VocesVallejouniversitarias/Fuerza Informativa Azteca

El incidente generó preocupación entre los estudiantes y padres de familia, quienes cuestionaron en redes sociales el proceder del personal de seguridad y exigieron claridad sobre las medidas adoptadas. “Solicitamos al cuerpo docente, mantener contacto en línea con sus estudiantes el resto de la semana”, instruyó la dirección del CCH Vallejo, enfatizando la importancia de mantener información verificada ante la difusión de múltiples versiones.

La UNAM subrayó su disposición para apoyar a las personas afectadas y llevar a cabo el procedimiento legal correspondiente, al tiempo que pidió a la comunidad permanecer atenta al flujo de información institucional, pues el 5 de noviembre las actividades académicas estuvieron suspendidas.