Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas

Los elementos de la Marina Armada de México también lograron asegurar cerca de 661 nidos en el Sector Naval Boca de Chila

Crédito: Secretaría de Marina (Semar)
La Secretaría de Marina (Semar), a través de elementos de la Armada de México, informó el rescate de más de 60 mil huevos de tortuga marina y la liberación de 23 mil crías de tortuga golfina y tortuga verde en distintas playas de Nayarit como parte de su programa permanente de protección a especies en peligro de extinción.

De acuerdo con la dependencia, los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2025: tiempo en el que elementos del Sector Naval de Boca de Chila recuperaron 661 nidos, equivalentes a 60 mil 889 huevos, y liberaron 23 mil 197 crías en las inmediaciones de Playa Chila y otras zonas costeras del estado.

Tan solo durante el mes de octubre, personal naval rescató 66 nidos, recuperando 6 mil cuatro huevos y liberando 15 mil 712 crías de ambas especies. Estas acciones se realizaron mediante recorridos de vigilancia en playas de anidación, apoyados con cuatrimotos, equipo especializado y personal capacitado, con el objetivo de evitar el saqueo de nidos y garantizar que las tortugas lleguen con éxito al mar.

Protección de especies en riesgo en costas mexicanas

La Semar destacó que la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga verde (Chelonia mydas) son especies clasificadas como en peligro o amenazadas, y su conservación es prioritaria dentro de los programas de protección ambiental del Gobierno de México. Las acciones de rescate y liberación, explicó, contribuyen al equilibrio ecológico marino y forman parte del compromiso institucional de la Marina para preservar la biodiversidad en el litoral del Pacífico mexicano.

Además de la recuperación de huevos y crías, los recorridos permiten monitorear la actividad de anidación, detectar posibles depredadores naturales y prevenir actividades ilícitas como la venta ilegal de huevos o la caza de tortugas adultas.

Participación ciudadana y conciencia ambiental

La dependencia subrayó que estas labores también buscan fomentar la conciencia ambiental entre las comunidades costeras y los visitantes, promoviendo el respeto y la protección de las especies marinas.

El Sector Naval de Boca de Chila reiteró el llamado a la población para reportar incidentes o emergencias relacionadas con la fauna marina a los números 327-688-07-31 y 800 627 4621 (800 MARINA 1), disponibles las 24 horas del día.

La Secretaría de Marina reafirmó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente y coordinado para proteger la vida silvestre, mantener el equilibrio ambiental y preservar el patrimonio natural del país frente a las amenazas que enfrentan las especies marinas en peligro de extinción.

