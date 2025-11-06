¡Navidad con Snoopy! Cuándo y dónde ver el encendido de árbol temático de Peanuts en CDMX

(Zurisaddai González/Infobae)

¡La Navidad ya tiene rostro en la CDMX y es el del perrito más querido del mundo! Snoopy y toda la pandilla de Peanuts están listos para llenar la ciudad de luces, risas y nostalgia con un espectacular encendido de árbol temático que promete convertirse en uno de los eventos más entrañables de la temporada.

Si creciste viendo a Charlie Brown luchar por encontrar el espíritu navideño o si te sabes de memoria los gestos tiernos de Snoopy sobre su casita roja, prepárate, porque esta celebración está pensada para ti.

Este año, la CDMX recibirá una dosis de alegría al más puro estilo de Peanuts, con música, luces y la ilusión de reencontrarse con esos personajes que han acompañado a generaciones enteras.

El evento promete unir a familias, parejas y amigos bajo un mismo mensaje: el de la amistad, la imaginación y la calidez que Charles M. Schulz sembró en cada viñeta de su icónica historieta.

¿Qué significan los encendidos de árbol y por qué los amamos tanto?

El encendido del árbol navideño no es solo una tradición: es el momento en que la ciudad entera parece suspirar al unísono. Es cuando la rutina se detiene por unos minutos para dar paso a la magia de las luces, la música y los abrazos.

Y si a eso le sumamos a Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Lucy y Linus… el resultado es pura nostalgia y alegría. Los encendidos de árbol se han convertido en auténticos rituales urbanos: espacios donde los adultos reviven su infancia y los niños construyen recuerdos que durarán toda la vida.

"El show de Snoopy", una serie animada que desde 2021 narra las aventuras cotidianas de Snoopy y sus amigos, es un éxito en streaming. (Créditos: Apple TV+)

Así que, si quieres sentirte dentro de una viñeta de Peanuts, rodeado de luces, nieve falsa y buena vibra, esta es tu oportunidad.

Cuándo y dónde ver los encendidos de árbol de Peanuts en CDMX

Snoopy tendrá dos paradas navideñas en la capital mexicana para encender la ilusión de todos los fans.

Reforma 222

Viernes 7 de noviembre

18:30 horas

Av. Paseo de la Reforma 222, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Entrada gratuita

El centro comercial promete una “sorpresa muy especial con un invitado de talla mundial”… y todo apunta a que Snoopy será el protagonista del momento.

Parque Duraznos

Sábado 8 de noviembre

18:30 horas

Bosque de Duraznos 39, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo, CDMX

También gratuito, en el primer nivel del centro comercial.

Ambos eventos serán ideales para tomarte fotos navideñas, escuchar villancicos y, por supuesto, convivir con la pandilla más tierna y filosófica del cómic.

Así que prepara tu suéter más abrigador, tu cámara y tu espíritu navideño, porque este noviembre Snoopy llega para recordarnos —con una sonrisa y un gorrito rojo— que la magia de la Navidad vive en los pequeños detalles.