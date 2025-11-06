México

Estos son los estados dónde se castiga el acoso; así lo argumenta la ley

En el ámbito local, la Ciudad de México contempla en su Código Penal penas de uno a tres años de prisión por acoso sexual, acrecentadas en caso de agravantes como relaciones jerárquicas

Guardar
Las mujeres son las pricnipales
Las mujeres son las pricnipales víctimas de estas formas de violencia sexual. (Procuraduría General de la Nación de Colombia)

El acoso sexual constituye un delito penal en varias entidades federativas de México, aunque las sanciones, definiciones y vías de denuncia varían considerablemente según el estado. El tema ganó notoriedad nacional tras el episodio reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó una denuncia formal el 5 de noviembre de 2025 por acoso sexual callejero en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La agresión desencadenó un debate público sobre la eficacia de los mecanismos legales y la urgencia de homologar la tipificación y sanción de este delito en el territorio nacional.

A nivel federal, el Código Penal Federal establece que el hostigamiento sexual implica el asedio con fines lascivos valiéndose de una posición jerárquica, con sanciones de seis meses a dos años de prisión, elevadas si el agresor es servidor público.

El abuso sexual recibe penas de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia diferencia entre hostigamiento sexual (ejercicio de poder en relaciones de subordinación) y acoso sexual (conducta de connotación sexual sin relación jerárquica), y obliga a las autoridades a intervenir, prevenir y sancionar.

Además, la Ley Federal del Trabajo considera el acoso y hostigamiento sexual como causa de rescisión de contrato y estipula multas de 250 a 5 mil veces el salario mínimo. En la administración pública federal, existen protocolos obligatorios de prevención y sanción para estos casos.

En el ámbito local, la Ciudad de México contempla en su Código Penal penas de uno a tres años de prisión por acoso sexual, acrecentadas en caso de agravantes como relaciones jerárquicas o si el agresor es servidor público, sumando destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para abuso sexual, la sanción asciende de uno a seis años de cárcel, y si el acto implicó violencia física o moral, la pena aumenta a la mitad.

El marco legal reconoce diversas modalidades: hostigamiento sexual, acoso sexual, acoso sexual callejero y acoso sexual digital (regulado por la Ley Olimpia). Las rutas de denuncia varían según el ámbito: penal, laboral o comunitario, y pueden incluir denuncias ante el Ministerio Público, plataformas en línea, Comités de Ética o directamente en la fiscalía estatal o municipal.

Lista de penas por estado:

  • Ciudad de México: acoso sexual, 1-3 años de prisión; abuso sexual, 1-6 años.
  • Coahuila: acoso sexual, 2-6 años; hostigamiento, 3-8 años.
  • Campeche: 6 meses-2 años de prisión.
  • Jalisco: 2-4 años; destitución de cargo público.
  • Puebla: multas de 50-300 UMAs; prisión 1 mes-1 año si víctima es mujer; acoso callejero, 6-10 años.
  • Tamaulipas: acoso, 6 meses-1 año; hostigamiento, 1-3 años.
  • Querétaro: 3-5 años; mayor si víctima es menor.
  • Quintana Roo: 6 meses-2 años; incrementa si víctima es menor o reincide.
  • Veracruz: 6 meses-3 años; hasta 7 años si víctima es menor.
  • San Luis Potosí: 1-3 años para acoso y hostigamiento.

Esta diversidad en la sanción y definición de acoso sexual ha impulsado propuestas para homologar la legislación en todo el país, buscando evitar que estas conductas queden impunes y se garantice la protección de las víctimas en cualquier entidad.

Temas Relacionados

Acoso SexualAbuso SexualClaudia SheinbaumCódigo PenalCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

“Los Diablos Rojos” recibirán a las Águilas del América en el Estadio Nemesio Diez

Toluca vs América: quién será

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 5 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, podría salir de prisión tras casi 8 años encerrado

Una jueza será la encargada de determinar si procede o no

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz,

Cómo preparar y usar shampoo de romero y aloe vera para hacer crecer el cabello

Los compuestos de estos ingredientes son brindan importantes propiedades para la salud capiral

Cómo preparar y usar shampoo

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

El periodista Luis Chaparro compartió el testimonio de una mujer que asegura se está confundiendo a su hermano con el presunto asesino

¿El Cuate es el asesino
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Cuate es el asesino

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Así fue el concierto de

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

Actor de Stranger Things confirma visita a México para dar conciertos

Hermana de Lola Cortés se lanza contra Omahi y asegura que en La Granja VIP tratan mal a la cantante: “Da coraje”

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

¿Quién es el cuarto nominado de La Granja VIP?

DEPORTES

Toluca vs América: quién será

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo