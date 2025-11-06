¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

El funcionario fue asesinado en 2 de noviembre durante la Ceremonia de las Velas en Uruapan, Michoacán. (Imagen: Anayeli Tapia/Infobae)

Ante los reportes de diversos medios sobre la presunta identidad del asesino de Carlos Manzo, reportado extraoficialmente como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, “El Cuate”, el periodista Luis Chaparro compartió el testimonio de una mujer que señala una confusión entre su hermano y la persona que disparó contra el alcalde de Uruapan.

Durante una entrevista realizada en el programa “Pie de Nota”, conducido por el periodista experto en temas de seguridad, Luis Chaparro, se presentó el testimonio de Meli, identificada como hermana de la persona que fue confundida con el agresor.

“Pues resulta, que Osvaldo Gutiérrez Vázquez ni es el hombre muerto y no está muerto, es un hombre que está con vida, que sí es originario de Apatzingán y que sí tiene un gemelo”, menciona el periodista antes de comenzar la entrevista con la mujer.

Al comenzar la plática, Chaparro le pregunta quién filtró el nombre de su hermano como si fuera el presunto asesino, a lo que la mujer contesta que no lo sabe.

Meli refiere que su hermano no se llama Osvaldo Gutiérrez Vázquez, si no Oswaldo Gutiérrez Vázquez.

“Y de hecho, ni siquiera está bien escrito el nombre de mi hermano, mi hermano es Oswaldo, con W, y lo están escribiendo Osvaldo con V”, mencionó Meli durante la plática.

Sobre cómo se enteró la familia de la presunta confusión, Meli refiere que fue por medio de las redes sociales, además hace énfasis en que tanto ella como su hermano tienen miedo de que les llegue a pasar algo por personas que estén en malos pasos.

Sobre las autoridades, la mujer señala que iban a ir a aclarar la situación, sin embargo, elementos de la fiscalía se les adelantaron y llegaron a detenerlo, señalando que pasaron aproximadamente 5 horas en la Fiscalía y posteriormente los dejaron ir después de revisarle tatuajes, lunares y otros rasgos.

Sobre el retrato hablado y los tatuajes mostrados por la Fiscalía General del estado de Michoacán, Meli dice que su hermano no tiene parecido alguno con la persona que se muestra en el retrato hablado, además, señala tiene tatuada su en su mano tiene su fecha de nacimiento, chiquita, y tiene la letra “G”.

Señas particulares del presunto atacante abatido (FOTO: Captura de pantalla)

Además, menciona que a sus hermanos sí les dicen los “Cuates”, sin embargo, aclara que solamente su familia los conoce así.

Sobre Oswaldo, su hermana señala que son personas de bien y que él se dedica a trabajar en actividades relacionadas con el limón.

El periodista le ofreció una disculpa a la entrevistada por haber publicado anteriormente la información de su hermano, además, hace énfasis en que investigará por qué se filtró el nombre del presunto responsable y quién lo filtró.

Sobre esto, Infobae México confirmó con autoridades que aún no se sabe la identidad de la persona que agredió a Carlos Manzo.