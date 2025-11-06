Asesinan a familia en Reynosa, Tamaulipas: investigan presunta venganza laboral

La familia estaba desaparecida desde hace una semana. (Redes sociales)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre el hallazgo de tres cuerpos en un camino de terracería a las afueras de Reynosa, hechos que podrían estar vinculados con la desaparición de una familia de cuatro integrantes reportada desde el 30 de octubre en esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la información dada a conocer, una cuarta persona de la familia sigue sin ser localizada, mientras que dos individuos permanecen detenidos.

La principal línea de investigación señala un posible móvil ligado a un conflicto laboral, aunque las autoridades insisten en que el caso continúa abierto y se exploran también otras líneas.

¿Qué se sabe de la familia asesinada?

La desaparición de la familia, compuesta por Heriberto González Santes, de 41 años; Berenice Flores Flores, de 37; su hija Claudia Estefanía González Flores, de 10 años, y Ángel Manuel González Valencia, de 20 años, sobrino de la pareja, fue denunciada por un familiar el 31 de octubre después de que dejaran de responder llamadas y mensajes.

Al acudir al domicilio en la colonia Hacienda Las Fuentes, el pariente encontró la vivienda “en completa oscuridad, con las puertas entreabiertas y sin signos de violencia, pero sin rastro alguno de los habitantes”. Según recoge Animal Político, el pariente narró que cuando abrió la puerta ésta se abrió sola, sin necesidad de forzarla.

Los padres de familia trabajaban en una maquiladora de la zona y no existían antecedentes de amenazas previas o conflictos conocidos relacionados con ellos, de acuerdo con sus conocidos.

El reporte de desaparición activó la movilización de agentes de la Fiscalía estatal y de colectivos de búsqueda en zonas cercanas al domicilio y en la periferia de Reynosa. La preocupación aumentó porque Claudia Estefanía, la menor, padece una discapacidad intelectual y requería atención médica.

Colectivos y familiares criticaron que, pese a la presencia de una menor vulnerable, la activación de la Alerta Amber y los protocolos de búsqueda se retrasaron.

¿Qué se sabe del hallazgo?

El 5 de noviembre, la Fiscalía de Tamaulipas informó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en un camino de terracería a las afueras de Reynosa.

Según el comunicado oficial, existen elementos convincentes que permiten presumir que los restos hallados corresponden a tres de las personas buscadas: una mujer y dos hombres.

No obstante, la Fiscalía aclaró que la identidad y la causa de muerte se establecerán mediante los exámenes periciales correspondientes, para lo cual los cuerpos permanecen bajo resguardo del Servicio Médico Forense.

La búsqueda de la cuarta persona continúa activa, y las autoridades señalaron que se explotan diversas líneas de investigación para su posible localización.

En relación con estos hechos, dos personas han sido detenidas y se investiga la posible implicación de más individuos.

¿Venganza laboral?

Según medios locales como El Sol de Tampico, la principal línea de investigación apunta a que el crimen podría estar relacionado con un conflicto derivado en el trabajo.

Según los datos recabados hasta ahora, uno de los integrantes de la familia recientemente había sido ascendido al puesto de supervisor en una maquiladora local, hecho que —según las investigaciones preliminares— habría generado molestia o resentimiento en su entorno laboral.

La información establece que los presuntos responsables habrían sido contratados para privar de la libertad a esta persona como represalia por obtener el ascenso. Durante la ejecución de ese delito, la familia también fue privada de la libertad y posteriormente fue asesinada.

Las autoridades aclararon que esta hipótesis sigue siendo indagada, ya que la investigación aún no concluye. Ninguna línea de investigación ha sido descartada, y los resultados de los peritajes y declaraciones continuarán integrándose al expediente ministerial mientras permanecen bajo reserva los detalles sensibles del caso.