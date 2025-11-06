Andrea Meza reprueba ataques de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Es inaceptable”

(IG: @nawat.tv // @fatimaboschfdz // @andreamezamx)

Andrea Meza, Miss Universo 2020 e integrante del comité de selección dicho certamen este año, reaccionó al conflicto entre el director ejecutivo de la competencia, Nawat Itsaragrisil, y la representante mexicana, Fátima Bosch.

“El reciente incidente es profundamente lamentable y no refleja los valores ni el espíritu de la Organización de Miss Universo. Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa”, comentó en el programa La Mesa Caliente.

La Miss Universo 2020 forma parte del comité que seleccionará a la Miss Universo 2025. IG: @lamesacaliente

La modelo mexicana aseguró que la Organización de Miss Universo ya está tomando medidas para garantizar la integridad de todas las contendientes e hizo énfasis en el propósito del certamen.

“Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de una competencia que ha transformado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, incluyendo la mía”, dijo.

Y añadió: “Momentos como este nos recuerdan por qué los espacios que empoderan a las mujeres deben seguir defendiendo el respeto, la justicia y la empatía por encima de todo”.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Por último, Andrea Meza mandó un contundente mensaje a las participantes de Miss Universo 2025.

“Sepan que su voz importa, su fortaleza inspira y su valentía refleja el verdadero propósito de estas plataformas, que es celebrar a mujeres que lideran con confianza, con el corazón y con dignidad. Y les aseguro, les prometo, que como parte del comité de selección de este año, voy a elegir a la mejor candidata para que porte la corona de Miss Universo”, concluyó.

Cabe mencionar que la Organización Miss Universo anunció medidas en contra de Nawat Itsaragrisil tras agredir verbalmente a Fátima Bosch.

Andrea Meza, Ximena Navarrete, Lupita Jones (Foto: @andreamezamx/ Reuters / l@upjones)

Lupita Jones y Ximena Navarrete también apoyan a Fátima Bosch

Lupita Jones, Miss Universo 1991, compartió un mensaje de apoyo para Fátima Bosch a través de redes sociales.

“No somos las mujeres las que nos adaptamos a lo que un concurso define, los concursos se adaptan a lo que nosotras queremos comunicar, por eso han evolucionado, porque somos las mujeres quienes exigimos ser tomadas en cuenta y reconocidas en nuestra capacidad y en lo que podemos aportar a la sociedad. El verdadero valor de una mujer se manifiesta cuando decide no guardar silencio ante las injusticias”, comentó en Instagram.

(Captura de pantalla)

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, arremetió en contra de la nueva organización del certamen de belleza a través de sus historias de Instagram.

“Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto (...) Sería maravilloso que los nuevos organizadores y la nueva organización pidieran ayuda al equipo original, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Amor a todos por aquí”, mencionó.