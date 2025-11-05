Sergio Sendel se inyecta ‘la sustancia’ para verse más joven: esto cuesta cada dosis que se aplica el villano

Sergio Sendel elige la vacuna Human Ultracell VI Hombre-IM como tratamiento antiedad para mantener su vitalidad masculina (/@Sergio Sendel)

La decisión de Sergio Sendel de someterse a un tratamiento antiedad ha generado interés tanto por el procedimiento elegido como por el costo asociado.

El actor, conocido por su trayectoria en la televisión mexicana y por su imagen de galán, optó por aplicarse la vacuna Human Ultracell VI Hombre-IM, un producto que, según la clínica Beauty & Health MX, está diseñado para combatir los signos del envejecimiento y mantener la vitalidad masculina.

A través de la cuenta de TikTok de la clínica, el 22 de julio de 2024, Sendel anunció que se preparaba para recibir este rejuvenecimiento facial antes de cumplir sesenta años.

En el video, el actor expresó: “Estoy bien, pero voy a quedar muchísimo mejor”, mostrando su entusiasmo por los resultados esperados del procedimiento.

El actor mexicano Sergio Sendel anuncia su rejuvenecimiento facial antes de cumplir sesenta años con un innovador procedimiento (Foto: Instagram@sergiosendel.oficial)

Una especialista de la clínica explicó que la vacuna actúa como un activador de longevidad, promoviendo la regeneración, revitalización y renovación celular, además de mejorar el rendimiento y la función orgánica, aspectos que suelen deteriorarse con el paso del tiempo.

El tratamiento no solo busca atenuar los efectos visibles de la edad, sino que también tiene como objetivo estimular y regular la libido, así como mantener al paciente en un estado fisiológico propio de un adulto joven.

Según la información proporcionada por Beauty & Health MX, la vacuna pretende prevenir la senectud, etapa que suele iniciarse alrededor de los sesenta y cinco años.

El costo de este procedimiento ha llamado la atención: una caja de inyecciones antiedad para hombres tiene un precio de 31,500 pesos mexicanos e incluye dos dosis, suficientes para un mes de tratamiento, de acuerdo con el sitio web de la clínica.

Además, la plataforma digital de Beauty & Health MX detalla otras alternativas tanto para hombres como para mujeres, con precios que varían según la presentación y el tipo de aplicación.

El tratamiento antiedad de Sergio Sendel tiene un costo de 31,500 pesos mexicanos por dos dosis mensuales (Foto:instagram/sergiosendel.oficial)

Entre las opciones disponibles se encuentran: Human Ultracell VI Mujer - Oral y Human Ultracell VI Hombre - Oral, ambas por 19,800 pesos; Human Ultracell VI Mujer - IM (Intramuscular) y Human Ultracell VI Hombre - IM (Intramuscular), cada una por 31,500 pesos; Cell Therapy Euroliv por 10,700 pesos; y EMBRIOESTEM 6G por 29,870 pesos.

La elección de Sendel por este tipo de tratamiento se enmarca en una carrera artística que ha estado marcada por la exigencia de mantener una imagen juvenil y atractiva.

Nacido el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, el actor inició su trayectoria en la década de 1980 y se consolidó como uno de los antagonistas más reconocidos de la televisión nacional.

Su participación en telenovelas como “La usurpadora”, “Lazos de amor”, “Amarte es mi pecado”, “Destilando amor” y “Lo que la vida me robó” le ha valido elogios por su capacidad para interpretar personajes complejos y por su presencia en pantalla.

La carrera de Sergio Sendel en la televisión mexicana destaca por su imagen juvenil y su papel como antagonista en telenovelas (Foto: Twitter)

A lo largo de más de treinta años de carrera, Sergio Sendel ha recibido diversos premios, incluidos los TVyNovelas, en reconocimiento a su contribución a la industria del entretenimiento en México.

Además de su trabajo en televisión, ha incursionado en el teatro y el cine, manteniendo una presencia constante en los medios y asociando su figura con fortaleza interpretativa y carisma.