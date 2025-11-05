México

Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 5 de noviembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país.

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 5 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 5 de noviembre

El frente núm. 12 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con la nueva onda tropical (núm. 40) que ingresará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México. Estas condiciones generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dicha península y el sureste mexicano.

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío en el norte, oriente y centro de la República Mexicana, con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 04 de noviembre:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país.

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y noreste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca). Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la noche. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

