Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 5 de noviembre

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 5 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 5 de noviembre

El frente núm. 12 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con la nueva onda tropical (núm. 40) que ingresará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México. Estas condiciones generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dicha península y el sureste mexicano.

La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío en el norte, oriente y centro de la República Mexicana, con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 04 de noviembre:

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y noreste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca). Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la noche. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.