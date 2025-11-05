México

Kenia López Rabadán llama a la unidad nacional tras acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum

El incidente sufrido por Claudia Sheinbaum fue señalado como reflejo de una crisis que afecta a millones, incluyendo feminicidios y desapariciones, según líderes y organismos

Guardar
Kenia López Rabadán condena el
Kenia López Rabadán condena el acoso sexual sufrido por Claudia Sheinbaum y lo vincula con la violencia de género en México.|Fotos: CUARTOSCURO

´La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán condenó el acoso sexual del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la tarde del martes 4 de noviembre mientras se dirigía caminando a la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde Palacio Nacional.

López Rabadán lo sucedido constituye un reflejo de problemas más amplios como los feminicidios, los homicidios, las desapariciones, y otros actos de violencia, entre los que mencionó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La senadora enfatizó que “ninguna mujer debe ser violentada”, subrayando que hechos como este no deberían verse como normales en la vida cotidiana. Rabadán reafirmó su llamado a la unidad nacional para avanzar hacia la paz, insistiendo: “Reitero mi llamado a la unidad nacional, para construir la paz que todos anhelamos”.

Expresan solidaridad a la presidenta

Mexico's President Claudia Sheinbaum hugs
Mexico's President Claudia Sheinbaum hugs a person, as she and her husband Jesus Maria Tarriba arrive at a polling station to vote during the judicial and magistrate election, in Mexico City, Mexico June 1, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Claudia Sheinbaum se encontró con Uriel “N”, quien se acercó, abrazó a la mandataria e intentó besarla en el cuello, estableciendo contacto físico sin su consentimiento. Una mujer que presenció la escena alertó sobre la situación, lo que motivó la intervención de los escoltas, quienes separaron al agresor.

Al corte de esta nota, se sabe que el sujeto se encuentra resguardado por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, luego de ser detenido por elementos de la Secretaría Ciudadana de la CDMX.

El episodio de violencia contra la presidenta, ha generado una respuesta inmediata de la opinión pública y de actores políticos. Tal es el caso de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien destacó que la experiencia vivida recientemente por la Presidenta Claudia Sheinbaum refleja una realidad cotidiana para millones de mujeres en el país.

Crédito: X: @AlessandraRdlv
Crédito: X: @AlessandraRdlv

Según su mensaje, el acoso y la violencia son fenómenos que trascienden cargos, niveles de poder o ubicaciones. La legisladora lamentó que, además de soportar estas agresiones, las víctimas deban enfrentar revictimización de terceros, señalando el dolor que provoca que se planteen dudas o se mencionen posibles “montajes”.

Rojo de la Vega afirmó: “Yo sí te creo, Presidenta. Y les creo a todas las mujeres que denuncian, porque denunciar exige valentía en un país donde hacerlo puede costarte todo”. Subrayó que solo ofreciendo credibilidad a quienes se atreven a alzar la voz se podrá proteger a aquellas cuya vida está en riesgo. La diputada concluyó enfatizando su compromiso: “No descansaré hasta que ninguna mujer tenga que explicarse por sobrevivir ni justificarse por alzar la voz”.

Asimismo, las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México y ONU Mujeres se sumaron a la condena del acoso que vivió la presidenta, además manifestó su solidaridad con Sheinbaum y enfatizó la “importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos”.

Tras ser víctima de acoso,
Tras ser víctima de acoso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se solidarizó con la presidenta y condenó lo sucedido. | Crédito: X(@ONUMX)

Temas Relacionados

Kenia López RabadánClaudia Sheinbaumacoso sexualviolencia contra las mujeresmexico-noticias

Más Noticias

Junior H es vetado en el estado de Jalisco: su concierto en Guadalajara ya estaría cancelado

El gobernador Pablo Lemus Navarro indicó que habrá tolerancia cero para aquellos artistas que violen los acuerdos con la entidad, sobre no hacer apología a la violencia

Junior H es vetado en

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

En la toma de protesta del general brigadier Julices Julián González Calzada, el gobernador aseguró que la estrategia para pacificar al estado, según él, “está funcionando”

Guardia Nacional nombró a nuevo

Guillermo del Toro revela conexión entre su película Frankenstein y México: “Ingleses tratando de ser mexicanos”

El director presentó su nuevo proyecto cinematográfico en la Ciudad de México en compañía de los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi

Guillermo del Toro revela conexión

Popocatépetl hoy: volcán registró 34 emisiones este 5 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 34

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Cada semana se disputan grandes encuentros en el futbol mexicano, por este motivo te compartimos todos los detalles de los próximos juegos que se van a disputar

Partidos de la Liga MX:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional nombró a nuevo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado, Sinaloa | VIDEO

Autoridades mexicanas detienen a miembro del Cártel de Sinaloa por amenazas a agentes de EEUU

Aseguran 50 mil litros de huachicol y millones de pesos en vehículos tras operativo en Veracruz

Familiares de Ramírez Bedolla: estos son los delitos por los que fueron presos en EEUU hasta 2027

ENTRETENIMIENTO

Junior H es vetado en

Junior H es vetado en el estado de Jalisco: su concierto en Guadalajara ya estaría cancelado

Guillermo del Toro revela conexión entre su película Frankenstein y México: “Ingleses tratando de ser mexicanos”

Tecate Pa’l Norte 2026 revela su cartel: fechas, sede, preventa y todos los artistas que estarán en el festival

Raúl Rocha anuncia salida de Nawat Itsaragrasil de Miss Universo 2025 tras escándalo con la modelo mexicana, Fátima Bosch

Fátima Bosch: cuándo es la final de Miss Universo 2025 y dónde ver en México

DEPORTES

Partidos de la Liga MX:

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Blue Demon Jr. anuncia gira de retiro de la lucha libre tras ser dado de alta por su accidente automovilístico

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 10

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

Rayados anuncia que no contará con Sergio Ramos para el partido vs Chivas, esta es la razón