Feria del Pulque y de la Barbacoa CDMX 2025: fechas, horarios y qué más habrá en el evento

Los capitalinos podrán disfrutar uno de los eventos más esperados del año

Lista la primera Feria del
Lista la primera Feria del Hongo y el Pulque Hu en el municipio de Huixquilucan, Edomex (Feria del Hongo y el Pulque/Facebook)

La Ciudad de México se alista para la vigésima edición de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa, una de las celebraciones gastronómicas y culturales más esperadas de la capital.

Quienes deseen vivir la experiencia completa encontrarán en la feria el momento ideal para saborear la barbacoa y el pulque, así como para participar en las actividades culturales que se ofrecerán durante el evento.

Fechas, horarios y qué más habrá en la Feria del Pulque CDMX 2025

La Feria del Pulque y de la Barbacoa de la CDMX se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2025 en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, ubicada en avenida Álvaro Obregón 20, Barranca Seca. Ese lugar será el punto de encuentro para quienes deseen disfrutar de una experiencia culinaria y festiva.

La feria, que este año celebra su edición número 20, ofrecerá una amplia variedad de actividades y sabores tradicionales. El pulque, bebida ancestral mexicana, tendrá un papel central en la oferta, con una extensa gama de opciones para degustar. Los asistentes podrán encontrar desde pulques naturales hasta curados de frutos rojos, piña y otras combinaciones, lo que permitirá explorar la diversidad de sabores que caracterizan a esta bebida.

Junto al pulque, la barbacoa será la protagonista de la propuesta gastronómica, acompañada de antojitos mexicanos, dulces típicos, botanas y otros productos que reflejan la riqueza culinaria de la región.

La Feria del Pulque y
La Feria del Pulque y de la Barbacoa celebrará su edición número 20 (Facebook | La Magdalena Contreras)

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con un programa de actividades culturales y de entretenimiento. Durante los tres días del evento, los visitantes podrán disfrutar de música en vivo y adquirir artesanías de diferentes tipos, lo que convierte a la feria en un espacio para el encuentro con la tradición y la creatividad local. La venta de artesanías y la presencia de expositores tanto gastronómicos como artesanales buscan fortalecer el sentido de comunidad y promover la cultura mexicana en un ambiente festivo.

(debarbacoa.net)
(debarbacoa.net)

Recomendaciones para asistir a la Feria del Pulque 2025 de la CDMX

Para quienes planean asistir al evento, los organizadores recomiendan estar atentos a la publicación de los horarios oficiales, que aún no se han dado a conocer. Se sugiere llegar con anticipación para aprovechar al máximo la variedad de platillos, bebidas y actividades que estarán disponibles. La edición 2025 de la Feria Regional del Pulque y la Barbacoa representa una oportunidad para disfrutar de la gastronomía y la cultura en un ambiente familiar y tradicional.

