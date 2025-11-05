Encuentran a tlacuache en Línea B del Metro de CDMX

El animal fue hallado en una estación de la Línea B del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@CdmxPolicialV.

Un tlahuache fue encontrado en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 4 de noviembre en la estación Nezahualcóyotl de la ruta que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el animal fue encontrado en un andén de la Línea B del Metro capitalino.

Señaló que elementos de la Policía Auxiliar (PA) pertenecientes a esta dependencia de la capital del país resguardaron al tlacuache.

El tlacuache fue encontrado en la ruta del Metro que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Foto: X/@CdmxPolicialV.

Añadió que el animal se encontraba dentro del vagón, el cual fue encontrado por un usuario de la Línea B del Metro de la Ciudad de México en la estación Nezahualcóyotl.

El pasajero, cuya identidad no ha sido revelada, dio aviso al personal de vigilancia del Metro capitalino, quien atendió la solicitud del pasajero.

Rápidamente, los elementos de la Policía Auxiliar se dirigieron al vagón donde observaron al tlacuache. De manera cuidadosa, lo colocaron en una caja transportadora y lo trasladaron al área de primeros auxilios de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la estación Muzquiz, de la ruta que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Crédito: X/@MetroCDMX.

Solicitan apoyo para resguardo del tlacuache

Una vez que se encontraba en la caja transportadora, elementos del Metro capitalino solicitaron el apoyo correspondiente para resguardar al tlacuache encontrado en la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

La SSC de la Ciudad de México puntualizó que personal de Protección Civil del Metro acudió al punto mencionado anteriormente y resguardó al animal para verificar su estado de salud.

El animal fue resguardado en una caja transportadora. Foto: X/@CdmxPolicialV.

Detalló que una vez que se indique que el animal se encuentra en buen estado de salud, será liberado en su hábitat silvestre.

Tlacuache en la CDMX

El tlacuache es un marsupial nativo de América, presente en gran parte de México, incluida la Ciudad de México.

Se le reconoce por su cuerpo pequeño, hocico alargado, pelaje grisáceo y una cola prensil, que utiliza para trepar y equilibrarse.

En la Ciudad de México y zonas urbanas, los tlacuaches suelen habitar parques, jardines y áreas con vegetación, ya que son animales oportunistas que buscan alimento en desperdicios y pequeños insectos.

Su presencia es importante porque ayudan a controlar plagas y dispersar semillas.

El tlacuache es un marsupial nativo de América, presente en gran parte de México, incluida la Ciudad de México. Créditos: X/SSC_CDMX.

Aunque a veces se les considera una plaga, el tlacuache no representa un peligro para las personas ni las mascotas. Es una especie protegida en México, por lo que no debe cazarse ni exterminarse.

Ante el hallazgo de un tlacuache, la recomendación de las autoridades es no molestarlo y, si es necesario, contactar a servicios de protección animal.