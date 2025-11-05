México

Encuentran a tlacuache en Línea B del Metro de CDMX

Los hechos ocurrieron en un vagón del transporte público que se encontraba en la estación Nezahualcóyotl

Guardar
El animal fue hallado en
El animal fue hallado en una estación de la Línea B del Metro de la Ciudad de México. Crédito: X/@CdmxPolicialV.

Un tlahuache fue encontrado en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 4 de noviembre en la estación Nezahualcóyotl de la ruta que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el animal fue encontrado en un andén de la Línea B del Metro capitalino.

Señaló que elementos de la Policía Auxiliar (PA) pertenecientes a esta dependencia de la capital del país resguardaron al tlacuache.

El tlacuache fue encontrado en
El tlacuache fue encontrado en la ruta del Metro que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Foto: X/@CdmxPolicialV.

Añadió que el animal se encontraba dentro del vagón, el cual fue encontrado por un usuario de la Línea B del Metro de la Ciudad de México en la estación Nezahualcóyotl.

El pasajero, cuya identidad no ha sido revelada, dio aviso al personal de vigilancia del Metro capitalino, quien atendió la solicitud del pasajero.

Rápidamente, los elementos de la Policía Auxiliar se dirigieron al vagón donde observaron al tlacuache. De manera cuidadosa, lo colocaron en una caja transportadora y lo trasladaron al área de primeros auxilios de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la estación Muzquiz, de la ruta que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Crédito: X/@MetroCDMX.

Solicitan apoyo para resguardo del tlacuache

Una vez que se encontraba en la caja transportadora, elementos del Metro capitalino solicitaron el apoyo correspondiente para resguardar al tlacuache encontrado en la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

La SSC de la Ciudad de México puntualizó que personal de Protección Civil del Metro acudió al punto mencionado anteriormente y resguardó al animal para verificar su estado de salud.

El animal fue resguardado en
El animal fue resguardado en una caja transportadora. Foto: X/@CdmxPolicialV.

Detalló que una vez que se indique que el animal se encuentra en buen estado de salud, será liberado en su hábitat silvestre.

Tlacuache en la CDMX

El tlacuache es un marsupial nativo de América, presente en gran parte de México, incluida la Ciudad de México.

Se le reconoce por su cuerpo pequeño, hocico alargado, pelaje grisáceo y una cola prensil, que utiliza para trepar y equilibrarse.

En la Ciudad de México y zonas urbanas, los tlacuaches suelen habitar parques, jardines y áreas con vegetación, ya que son animales oportunistas que buscan alimento en desperdicios y pequeños insectos.

Su presencia es importante porque ayudan a controlar plagas y dispersar semillas.

El tlacuache es un marsupial
El tlacuache es un marsupial nativo de América, presente en gran parte de México, incluida la Ciudad de México. Créditos: X/SSC_CDMX.

Aunque a veces se les considera una plaga, el tlacuache no representa un peligro para las personas ni las mascotas. Es una especie protegida en México, por lo que no debe cazarse ni exterminarse.

Ante el hallazgo de un tlacuache, la recomendación de las autoridades es no molestarlo y, si es necesario, contactar a servicios de protección animal.

Temas Relacionados

AnimalTlacuacheLínea BMetro CDMXMetroCDMXNezahualcóyotlmexico-noticias

Más Noticias

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Disney+ México: conoce las películas

Te encorvas sin darte cuenta: esta rutina lo corrige

Ideal para quienes pasan largas horas frente a pantallas, esta propuesta activa zonas clave y promueve una postura más saludable en pocos minutos

Te encorvas sin darte cuenta:

Claudia Sheinbaum se reúne virtualmente con Nahle, Menchaca y Armenta: supervisa avances tras lluvias de octubre

Esta catástrofe ha provocado la muerte de 83 personas en cuatro estados de México

Claudia Sheinbaum se reúne virtualmente

Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

La cantante de regional mexicano habló sin rodeos sobre cómo vive su romance con el influencer

Alicia Villarreal revela si tiene

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan a integrantes del Movimiento

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Aseguran 17.4 kilos de cocaína en la terminal 2 del AICM

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: conoce las películas

Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

Alicia Villarreal revela si tiene planes de boda con Cibad Hernández tras divorcio de Cruz Martínez

Aldo de Nigris y Elaine Haro son captados en comprometedor momento pese a negar relación

Pepe Madero vive fuerte depresión en medio de escándalo por traición a su ex amigo de PXNDX con su esposa

Ferdinando Valencia descubre que volverá a ser padre en el aniversario luctuoso de su hijo

DEPORTES

Baja sensible para el Tri:

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana