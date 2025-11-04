Frío CDMX: activan doble alerta en estas seis alcaldías por bajas temperaturas para la mañana del miércoles 5 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

En la Ciudad de México continuarán las bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 5 de noviembre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este martes 4 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán seis alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán bajas temperaturas por la mañana de este miércoles 5 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, las demarcaciones que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este miércoles 5 de noviembre.

De acuerdo con lo notificado por Protección Civil, en estas cuatro alcaldías de la capital del país fue emitida la alerta amarilla por frío para el amanecer del miércoles 5 de noviembre.

En estas cinco alcaldías de la Ciudad de México se registrarán temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius.

La zona oriente de la CDMX y del Estado de México resultaron más afectadas. Crédito: X/@lausotero.

En tanto, la otra alcaldía que registrará bajas temperaturas para las primeras horas de esta fecha será Tlalpan.

Según lo indicado por la dependencia local, en esta demarcación será emitida la alerta naranja.

Para la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este miércoles 5 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:01 del miércoles 5 de noviembre a las 8:00 horas del jueves 6 del presente mes cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de CDMX registrarán temperaturas bajas para la mañana del miércoles 4 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Una alcaldías de CDMX registrará temperatura baja para la mañana del miércoles 4 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.