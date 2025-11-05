Bodega de cartón se incendia en Iztapalapa; no se reportan heridos

Se registra fuerte incendio en la alcaldía Iztapalapa (X/ @Bomberos_CDMX)

La noche del martes 4 de noviembre se registró un fuerte incendio en la colonia Santa María Aztahuacan en la alcaldía Iztapalapa, vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse del siniestro, así que reportaron el incidente pues las llamas se propagaron rápidamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó alrededor de las 19:00 horas, el olor a quemado advirtió a la población por lo que intentaron extinguir el fuego por sus propios medios; con cubetas de agua empezaron a rociar las llamas, pero el incendio se avivó.

Al lugar arribó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova el incendio se originó en una bodega de cartón, en un espacio aproximado de 300 metros cuadrados. Debido a que el material el altamente inflamable, el siniestro se propagó rápidamente.

La bodega se localiza entre las calles Francisco Villa y Felipe Ángeles de la alcaldía Iztapalapa. "Laboramos en incendio de una bodega de cartón, de aproximadamente 300 m2, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa", ´publicó en redes sociales.

Una bodega de cartón se incendió en Santa María Aztahuacan, Iztapalapa Crédito: X/ @JefeVulcanoCova

No se reportan heridos tras incendio en una bodega en Iztapalapa

De acuerdo con los Bomberos de la CDMX, trabajan para controlar el incendio y hasta el momento no se han registrado personas heridas y todas las familias lograron evacuar el área a tiempo, según declaraciones del jefe de bomberos ofrecidas a TELEDIARIO.

Alrededor de las 19:30 horas las autoridades reportaron que se mantuvo un control del 90% sobre el incendio, el cual ha afectado principalmente a materiales como cartón y en menor medida a madera.

El responsable del cuerpo de bomberos especificó que existen diversas zonas con posibles riesgos debido a la naturaleza de las viviendas, ya que muchas se utilizan para actividades que involucran materiales reciclables y madera. A pesar de la complejidad del área, el control sobre el fuego ha avanzado de forma significativa.

Más tarde, por medio de redes sociales precisaron que las llamas fueron extintas y controlaron la totalidad del incendio.

