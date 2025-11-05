México

Bodega de cartón se incendia en Iztapalapa; no se reportan heridos

Bomberos de la CDMX acudieron a la zona para atender la emergencia

Se registra fuerte incendio en
Se registra fuerte incendio en la alcaldía Iztapalapa (X/ @Bomberos_CDMX)

La noche del martes 4 de noviembre se registró un fuerte incendio en la colonia Santa María Aztahuacan en la alcaldía Iztapalapa, vecinos de la zona fueron los primeros en percatarse del siniestro, así que reportaron el incidente pues las llamas se propagaron rápidamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó alrededor de las 19:00 horas, el olor a quemado advirtió a la población por lo que intentaron extinguir el fuego por sus propios medios; con cubetas de agua empezaron a rociar las llamas, pero el incendio se avivó.

Al lugar arribó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. De acuerdo con el Jefe Vulcano Cova el incendio se originó en una bodega de cartón, en un espacio aproximado de 300 metros cuadrados. Debido a que el material el altamente inflamable, el siniestro se propagó rápidamente.

La bodega se localiza entre las calles Francisco Villa y Felipe Ángeles de la alcaldía Iztapalapa. "Laboramos en incendio de una bodega de cartón, de aproximadamente 300 m2, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa", ´publicó en redes sociales.

Una bodega de cartón se incendió en Santa María Aztahuacan, Iztapalapa Crédito: X/ @JefeVulcanoCova

No se reportan heridos tras incendio en una bodega en Iztapalapa

De acuerdo con los Bomberos de la CDMX, trabajan para controlar el incendio y hasta el momento no se han registrado personas heridas y todas las familias lograron evacuar el área a tiempo, según declaraciones del jefe de bomberos ofrecidas a TELEDIARIO.

Alrededor de las 19:30 horas las autoridades reportaron que se mantuvo un control del 90% sobre el incendio, el cual ha afectado principalmente a materiales como cartón y en menor medida a madera.

El responsable del cuerpo de bomberos especificó que existen diversas zonas con posibles riesgos debido a la naturaleza de las viviendas, ya que muchas se utilizan para actividades que involucran materiales reciclables y madera. A pesar de la complejidad del área, el control sobre el fuego ha avanzado de forma significativa.

Más tarde, por medio de redes sociales precisaron que las llamas fueron extintas y controlaron la totalidad del incendio.

Identifican a las 23 víctimas del incendio en Hermosillo

La explosión que derivó de
La explosión que derivó de un incendio ha dejado un total de 23 personas fallecidas. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora concluyó la identificación de las 23 víctimas mortales del incendio ocurrido en un comercio de la colonia Centro de Hermosillo, tragedia que ha conmocionado a la entidad y que, según datos oficiales, incluyó a 6 menores de edad y 12 mujeres, una de ellas embarazada.

El proceso de identificación, que culminó el 4 de noviembre, requirió pruebas de ADN para la última persona, según informó la Fiscalía de Sonora. El comunicado oficial precisó: “La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha culminado con la identificación de los 23 occisos a consecuencia del incendio de un comercio de la colonia Centro”. Entre las víctimas identificadas recientemente se encuentran un hombre de sesenta y tres años originario de Guadalajara, Jalisco, y una mujer de treinta y ocho años procedente de Caborca, Sonora.

