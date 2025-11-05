México

Detienen en Sinaloa a “El Dany”, ciudadano estadounidense buscado por el FBI por tráfico de fentanilo

Daniel “N” fue detenido por la SSPC en coordinación con el Gabinete de Seguridad

Daniel "N", alias El Dany,
Daniel "N", alias El Dany, era buscado por las autoridades norteamericanas y contaba con una ficha roja del FBI. (FOTO: X: @OHarfuch)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Daniel “N”, alias El Dany, ciudadano estadounidense considerado objetivo prioritario por EEUU quien contaba con una orden de arresto por conspiración para la distribución de fentanilo y una ficha roja del Buró de Investigación Federal (FBI).

De acuerdo con lo informado por García Harfuch, Daniel “N”, fue localizado y detenido en Culiacán, Sinaloa, tierras controladas por el Cártel de Sinaloa, en un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad.

“En Culiacán, Sinaloa, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Daniel ‘N’, alias El Dany, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

“Contaba con orden de arresto y ficha roja del FBI. La detención es resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas”, detalló Harfuch en su cuenta de X.

Fuerzas federales detienen a objetivos clave del Cártel de Sinaloa por amenazas a agentes de EEUU

Como parte de la lucha contra el narcotráfico en México, la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Guardia Nacional informaron la detención de tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Hermosillo, Sonora, quienes habrían amenazado a agentes de seguridad de Estados Unidos.

Los detenidos por la Guardia Nacional fueron identificados como Jorge Luis Manjarrez Rodríguez; Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga, y Ernesto Enrique Cazares Ramos. Foto: FGR

De acuerdo con el informe de la FGE, los sospechosos fueron identificados como: Julio César “N”, alias Tortuga; Jorge Luis “N”; y Ernesto Enrique “N”.

Según las autoridades, Tortuga formaba parte de una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael El Mayo Zambada y era sobrino de Guadalupe Lupe Tapia, uno de los tenientes de Zambada. A pesar de estos vínculos, hasta hace pocas semanas había logrado evitar la atención de las autoridades, mientras otros traficantes de mayor rango eran objeto de persecución y arresto.

Durante la operación, los agentes también incautaron:

  • 2 armas cortas abastecidas
  • 17 cartuchos
  • 2 cargadores
  • Mil 415 tabletas de fentanilo
  • 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína

El Ministerio Público de la Federación ha presentado las pruebas necesarias para que un juez de distrito decrete la vinculación a proceso, la prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Estas fueron las armas y droga que le hallaron a La Tortuga y a sus cómplices. Foto: FGR

Aunque Julio César “N” había mantenido un perfil bajo dentro de la organización, su reciente implicación en amenazas dirigidas a agentes de las fuerzas del orden de Estados Unidos ha provocado que el gobierno mexicano intensifique su búsqueda y proceda a su captura.

Valor de cierre del dólar

Popocatépetl hoy: volcán registró 34

Fiscalía de Puebla revela que

CDMX se prepara para romper

Fiscalía de Puebla revela que

El mexicano Xolo Maridueña se

Atlante en búsqueda de comprar

