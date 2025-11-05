Detienen a Director de Turismo municipal de Chiautzingo, Puebla, por presunta violación a sus sobrinas

El exfuncionario público también era conocido como "el poeta del pueblo" (@FiscaliaPuebla)

La Fiscalía General del estado de Puebla dio a conocer la detección del exsecretario de Turismo de Chiautzingo, Leonardo “N“, por su presunta responsabilidad en la violación de dos de sus sobrinas en mayo de 2024.

Los delitos por los que es acusado “El poeta del pueblo”, como también era conocido, son violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa contra las menores de edad.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND), el exfuncionario fue aprehendido frente a la presidencia del municipio, el pasado 4 de noviembre en punto de las 12:45 horas.

Tras los hechos, fue puesto a disposición del juez de control de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, en espera de que su situación jurídica sea resuelta.

De acuerdo con la investigación, la madre de las menores presento su denuncia formal contra Leonardo “N”, luego de que ambas menores de edad relataran el abuso sexual que sufrieron por parte del sujeto.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Chiautzingo emitió un comunicado vía la red social Facebook, en el que informaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.

(Gobierno Municipal de Chiautzingo 2024-2027)

“En relación con los hechos registrados recientemente en nuestro municipio, este Ayuntamiento precisa que mantiene su total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en todo momento y dentro del marco de la ley.

Desde el primer día de nuestra administración, hemos establecido mecanismos claros de control, transparencia y rendición de cuentas. Cada integrante de este Ayuntamiento fue requerido a presentar documentos oficiales, entre ellos la Carta de Antecedentes No Penales, con el objetivo de verificar la honorabilidad, trayectoria y cumplimiento legal de quienes forman parte de este gobierno", mencionan en su publicación.

Además, mencionaron que en cumplimiento a la ley se destituyó a Leonardo “N” de su cargo.

“En apego a la ley y con base en los acuerdos tomados en Sesión de Cabildo, se determinó la separación temporal del cargo del servidor público investigado, con el fin de garantizar una investigación imparcial, expedita y transparente, que permita esclarecer los hechos conforme a derecho”.

Finalmente, aseguraron que el ayuntamiento trabajará con el fin de fortalecer la confianza y el compromiso que mantiene con los pobladores del municipio del estado de Puebla.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la transparencia, así como con el respeto a los valores del servicio público.

Este Ayuntamiento continuará trabajando con honestidad, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la confianza y el bienestar de nuestra comunidad", concluyeron.