México

Detienen a Director de Turismo municipal de Chiautzingo, Puebla, por presunta violación a sus sobrinas

Tras los hechos el ayuntamiento de Chiautzingo los destituyó de su cargo y quedó a disposición de las autoridades de San Martín Texmelucan

Guardar
El exfuncionario público también era
El exfuncionario público también era conocido como "el poeta del pueblo" (@FiscaliaPuebla)

La Fiscalía General del estado de Puebla dio a conocer la detección del exsecretario de Turismo de Chiautzingo, Leonardo “N“, por su presunta responsabilidad en la violación de dos de sus sobrinas en mayo de 2024.

Los delitos por los que es acusado “El poeta del pueblo”, como también era conocido, son violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa contra las menores de edad.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND), el exfuncionario fue aprehendido frente a la presidencia del municipio, el pasado 4 de noviembre en punto de las 12:45 horas.

Tras los hechos, fue puesto a disposición del juez de control de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, en espera de que su situación jurídica sea resuelta.

De acuerdo con la investigación, la madre de las menores presento su denuncia formal contra Leonardo “N”, luego de que ambas menores de edad relataran el abuso sexual que sufrieron por parte del sujeto.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Chiautzingo emitió un comunicado vía la red social Facebook, en el que informaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.

(Gobierno Municipal de Chiautzingo 2024-2027)
(Gobierno Municipal de Chiautzingo 2024-2027)

“En relación con los hechos registrados recientemente en nuestro municipio, este Ayuntamiento precisa que mantiene su total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en todo momento y dentro del marco de la ley.

Desde el primer día de nuestra administración, hemos establecido mecanismos claros de control, transparencia y rendición de cuentas. Cada integrante de este Ayuntamiento fue requerido a presentar documentos oficiales, entre ellos la Carta de Antecedentes No Penales, con el objetivo de verificar la honorabilidad, trayectoria y cumplimiento legal de quienes forman parte de este gobierno", mencionan en su publicación.

Además, mencionaron que en cumplimiento a la ley se destituyó a Leonardo “N” de su cargo.

“En apego a la ley y con base en los acuerdos tomados en Sesión de Cabildo, se determinó la separación temporal del cargo del servidor público investigado, con el fin de garantizar una investigación imparcial, expedita y transparente, que permita esclarecer los hechos conforme a derecho”.

Finalmente, aseguraron que el ayuntamiento trabajará con el fin de fortalecer la confianza y el compromiso que mantiene con los pobladores del municipio del estado de Puebla.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la transparencia, así como con el respeto a los valores del servicio público.

Este Ayuntamiento continuará trabajando con honestidad, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la confianza y el bienestar de nuestra comunidad", concluyeron.

Temas Relacionados

PueblaChiautzingoDirector de TurismoViolaciónmexico-noticias

Más Noticias

Morena condena acoso que sufrió Claudia Sheinbaum y reconoce su “serenidad y firmeza”

El partido expresó que este tipo de violencia afecta a todas las mexicanas

Morena condena acoso que sufrió

”No es tan malo como dicen”: Tunden en redes a influencer que se tomó fotos en el metro y aseguró que tenía un “caos bonito”

Muchos comentarios señalaron que su publicación era una falta de respeto para quienes padecen el mal servicio del este transporte

”No es tan malo como

Tren Interurbano México - Toluca: cómo es la terminal Observatorio y qué niveles tiene

Claudia Sheinbaum aseguró que en 2026 el Tren El Insurgente ya operará, la Línea 1 del Metro CDMX está por abrir

Tren Interurbano México - Toluca:

Ricardo Anaya alza la voz contra del acoso hacia Claudia Sheinbaum: “El Estado no es capaz de proteger a la presidenta”

Uriel “N”, el acosador de la mandataria, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales

Ricardo Anaya alza la voz

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de noviembre

En camino hacia la pelea por la Villa 360, este enfrentamiento entre rojos y azules genera gran expectativa

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae conductor de camión en

Cae conductor de camión en Sonora que llevaba 16 millones de metanfetamina ocultos en suplemento alimenticio

SSC de la CDMX detiene a Juan “N”, alias “El Gordo”, presunto integrante de los “Malportados”

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

Adela Navarro denuncia nueva intimidación y presencia de hombres armados en Zeta Tijuana; FGE ya fue informada

Fiscalía de Puebla revela que los tres policías asesinados en Huixcolotla recibieron 154 disparos en su emboscada

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de noviembre

Sergio Sendel se inyecta ‘la sustancia’ para verse más joven: esto cuesta cada dosis que se aplica el villano

Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

DEPORTES

¿Quién sí y quién no?

¿Quién sí y quién no? Las novedades que perfilan la próxima lista de la Selección Mexicana

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles