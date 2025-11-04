México

Qué tan saludable es la crema de calabaza

Esta receta puede ser una opción ideal para incluir más verduras a tu dieta

Este platillo es fácil de preparar y consumir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de calabaza es una preparación culinaria elaborada principalmente con calabaza cocida y triturada, a la que se le añade caldo, cebolla y, en ocasiones, otros vegetales.

Habitualmente se condimenta con sal, pimienta y especias, y se puede enriquecer con nata o leche para lograr una textura más suave.

Para muchas personas que no saben como incluir más verduras en su dieta las cremas pueden ser una opción ideal y es por eso que aquí te decimos cuáles son los beneficios de consumir una de las cremas más populares y una receta sencilla para elaborarla.

Esta es una de las cremas más populares por su delicioso sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan saludable es la crema de calabaza

La crema de calabaza se considera una opción saludable, especialmente cuando se prepara con ingredientes frescos y naturales. Su contenido en calorías y grasas es bajo si se evita añadir grandes cantidades de crema de leche o manteca. Al estar compuesta principalmente por calabaza, aporta fibra, vitaminas y minerales, además de antioxidantes beneficiosos para la salud.

Su aporte de vitamina A, en forma de betacarotenos, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico y la vista. También proporciona vitamina C y minerales como potasio y magnesio. La fibra favorece la digestión y la sensación de saciedad.

La crema de calabaza aporta varios beneficios para la salud:

  • Bajo contenido calórico, útil en dietas de control de peso.
  • Rica en fibra, ayuda a la digestión y favorece la sensación de saciedad.
  • Fuente de vitaminas A y C, que contribuyen al sistema inmunológico y la salud ocular.
  • Aporta antioxidantes, como los betacarotenos, que ayudan a combatir el daño celular.
  • Contiene minerales como potasio y magnesio, importantes para el funcionamiento muscular y nervioso.
  • Puede ser una opción fácil de digerir, adecuada para personas con molestias digestivas.
  • Es versátil, se puede adaptar para preparaciones bajas en sodio o grasas según los ingredientes incluidos.
Este platillo puede ser ideal para quienes tienen problemas digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crema de calabaza

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza pelada y cortada en cubos
  • 1 cebolla mediana picada
  • 1 papa mediana pelada y troceada (opcional, para mayor cremosidad)
  • 1 litro de caldo de verduras o agua
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Crema de leche o leche (opcional, para finalizar)

Preparación

  1. Calentar el aceite de oliva en una olla y añadir la cebolla. Sofreír hasta que esté transparente.
  2. Agregar la calabaza y la papa. Revolver durante unos minutos.
  3. Incorporar el caldo de verduras y llevar a ebullición.
  4. Tapar la olla y cocinar a fuego medio hasta que la calabaza y la papa estén tiernas, aproximadamente 20 minutos.
  5. Retirar del fuego y triturar la mezcla con una batidora de mano o licuadora hasta obtener una textura homogénea.
  6. Salpimentar y añadir nuez moscada si se desea. Si la crema queda muy espesa, se puede agregar un poco más de caldo o agua hasta alcanzar la consistencia preferida.
  7. Opcionalmente, añadir un chorrito de crema de leche o leche al final y mezclar bien.
  8. Servir caliente. Se puede decorar con semillas de calabaza, hierbas frescas o un hilo de aceite de oliva.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta puede adaptarse para personas con necesidades dietéticas específicas, utilizando solo vegetales, caldos bajos en sodio o versiones sin lácteos. Su digestibilidad suele ser alta, por lo que resulta apta para la mayoría de las personas.

