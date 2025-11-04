¿No alcanzaste boletos para el Corona Capital 2025? Será transmitido por esta plataforma de streaming

Corona Capital Sessions 2025. (Ocesa)

La próxima edición de Corona Capital 2025, uno de los festivales musicales más emblemáticos de México, llegará a los hogares a través de una transmisión exclusiva para consentir a aquellos fans que no lograron obtener su entrada.

Del 14 al 16 de noviembre de 2025, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será el epicentro de tres jornadas que reunirán a más de 50 artistas nacionales e internacionales, mientras que la plataforma de streaming ampliará la experiencia con la cobertura de los Corona Sessions en Guadalajara, Mérida y Monterrey.

VIX, la plataforma digital de TelevisaUnivision, ofrecerá la señal exclusiva del festival, lo que permitirá que miles de seguidores disfruten de la programación en tiempo real desde cualquier lugar. El evento principal se desarrollará durante tres días, con seis escenarios y una afluencia estimada de 80.000 asistentes diarios, consolidando a Corona Capital como un referente en la escena musical latinoamericana.

Corona Capital 2025. (Ocesa)

Un festival inolvidable para los fans

El cartel de 2025 destaca por su amplitud y variedad, fusionando la nostalgia de bandas icónicas con propuestas frescas del panorama actual. Entre los nombres más esperados figuran Deftones y Linkin Park, que evocan la energía de los años 2000, junto a la presencia de Foo Fighters y Queens of the Stone Age. La oferta se enriquece con artistas de la escena indie y pop como Alexandra Savior, Anna of the North, Bad Bad Hats, Chanel Beads, Circa Waves, Friday Pilots Club, Gizmo Varillas, Half Alive, Haute & Freddy, Hollow Coves, Jehnny Beth, Jet Vesper, Jordan Rakei, Kadavar, Leisure, Maiah Manser, Mogwai, Sarah Kinsley, Shermanology, The Struts, TR/ST y Waxahatchee. Además, la inclusión de Cannons, Arny Margret y Real Estate aporta matices de soul, folk y shoegaze, reflejando la diversidad de géneros que caracteriza al festival.

Previo al evento principal, los Corona Sessions llevarán la experiencia festivalera a tres ciudades mexicanas con conciertos en vivo que serán grabados y transmitidos por VIX. El 6 de noviembre, el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara recibirá a Keane, Phoenix y The Kooks; el 8 de noviembre, el Estadio Carlos Iturralde en Mérida albergará las actuaciones de Keane, Phoenix y Passion Pit; y el 12 de noviembre, el Estadio Banorte en Monterrey contará con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth. Estos shows buscan replicar la energía y el formato del festival, acercando a los fanáticos de distintas regiones a la propuesta musical de Corona Capital.

Corona Capital 2025 cartel oficial. (Ocesa)

La cobertura estará disponible a través de su aplicación para dispositivos iOS y Android, en televisores inteligentes y en la web oficial vix.com, facilitando el acceso a la programación tanto del festival como de los eventos previos. Esta apuesta por la digitalización responde a la creciente demanda de contenidos musicales en streaming y refuerza la presencia de la plataforma en el ámbito del entretenimiento en español.