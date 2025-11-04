Emmanuel & Mijares anuncian show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para los baladistas que celebran 12 años juntos

Emmanuel & Mijares anuncian su regreso al Auditorio Nacional con la gira TWO’R AMIGOS en febrero de 2026 (Ocesa)

El regreso de Emmanuel & Mijares al Auditorio Nacional marca un nuevo capítulo en la historia de los espectáculos en vivo en México. La dupla, reconocida por su trayectoria y la solidez de su propuesta musical, ha confirmado una nueva fecha para su gira TWO’R AMIGOS: el próximo 20 de febrero de 2026, el emblemático recinto de Reforma volverá a ser testigo de una de las colaboraciones más exitosas del pop en español.

A lo largo de más de una década, Emmanuel & Mijares han consolidado un espectáculo que destaca tanto por la calidad de sus interpretaciones como por la respuesta del público.

El espectáculo TWO’R AMIGOS se posiciona como una de las giras más longevas y exitosas del pop en México (Foto: Ocesa)

Con más de ochenta conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional durante los últimos doce años, la serie TWO’R AMIGOS se ha convertido en una referencia obligada dentro de la industria musical mexicana, situándose entre los espectáculos con mayor número de presentaciones en la historia del recinto.

El repertorio que presentan en cada función abarca algunos de los temas más emblemáticos de la música en español. Canciones como “Soldado Del Amor”, “Para Amarnos Más”, “La Chica De Humo” y “Bella Señora” forman parte de un recorrido nostálgico que combina energía, romanticismo y una producción audiovisual de alto nivel.

La preventa de boletos para el concierto de Emmanuel & Mijares inicia el 4 de noviembre, exclusiva para clientes Banamex (Foto: Instagram@EmmanuelOficial)

La interacción entre ambos artistas en el escenario, sumada a la impecable ejecución de cada pieza, ha sido clave para mantener el interés y la admiración de sus seguidores a lo largo del tiempo.

La preventa de boletos para este nuevo concierto está programada para el 4 de noviembre a las 11:00 horas, exclusiva para clientes Banamex. La expectativa en torno a la fecha refleja el impacto que ha tenido la serie TWO’R AMIGOS, considerada una de las más longevas y exitosas de la música en español en la última década.

La dupla Emmanuel & Mijares suma más de ochenta conciertos en el Auditorio Nacional, consolidando su éxito en la música en español.

Quienes asistan al Auditorio Nacional el 20 de febrero de 2026 tendrán la oportunidad de revivir los grandes éxitos del pop interpretados por dos de sus máximos exponentes, en un espectáculo que ha sabido reinventarse y mantenerse vigente, sumando cada año nuevos capítulos a su ya extensa trayectoria.