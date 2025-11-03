Una foto que encendió la polémica: la verdad detrás de la imagen viral de Carlos Rivera en Halloween

Carlos Rivera no se pronunció sobre la controversia. (Carlos Rivera, Facebook)

Hasta hace poco, la creación de noticias falsas requerían talento y esfuerzo. Sin embargo, con el aterrizaje de Gemini, ChatGPT y otros servicios de inteligencia artificial hasta el más neófito en edición puede lograr que cientos de miles de personas crean a pies juntillas cualquier cosa por más inverosímil que parezca.

Carlos Rivera, cantante e investigador de la actual temporada del programa ¿Quién es la Máscara? es la víctima más reciente de una vulnerabilidad en las políticas de Meta, empresa de tecnología de Mark Zuckerbeg responsable de las operaciones de Facebook, Instagram y la app de mensajería WhatsApp.

El edit de carlos Rivera se volvió viral en redes sociales. (Facebook)

Contexto de la polémica

El fin de semana, varias celebridades compartieron en distintas plataformas digitales imágenes de sus disfraces de Halloween. Entre los atuendos que captaron la atención de usuarios destacó una fotografía de la modelo Priscila Valverde junto a Carlos Rivera.

La imagen, aparentemente tomada en una reunión entre amigos bajo el concepto del Día de Brujas, muestra a Rivera vistiendo un ajustado pantalón de piel sintética, un top rosa y un sombrero del mismo color.

En Facebook, donde desde principios de año sus normativas son más laxas respecto a la difusión de contenido de fuentes no verificables, distintas páginas difundieron la fotografía con mensajes que ponían en entredicho las preferencias del cantante.

Usuarios que asumieron como real la imagen hicieron comentarios críticos contra Rivera, recordando la conversación pública en la que se envió envuelto en semanas recientes.

En una emisión de su pódcast Así se hacen los chismes, la periodista Martha Figueroa encendió el debate al asegurar que Carlos Rivera intentó frustrar hacer un dueto con el actor Lambda García en el evento Teletón.

Lo que comenzó como una exhibición de arrogancia derivó en acusaciones de homofobia cuando una Drag Queen española difundió un video en TikTok donde acusó al intérprete de imponer condiciones anti LGBT+ durante una estancia en Tenerife.

Publicación original hecha por la modelo Priscila Valverde. (priscilavalverde_, Instagram)

La verdad detrás de la imagen

Al margen de ataques y comentarios homofóbicos, seguidores de Carlos Rivera compartieron capturas de pantalla de la publicación original, hecha por la modelo Priscila Valverde, para contrarrestar el impacto de la noticia falsa.

La exparticipante de la tercera edición de La Casa de los Famosos México asistió a una fiesta organizada por Rivera en Tlaxcala con motivo del Día de Muertos.

Meses antes, Valverde colaboró con Carlos Rivera en el videoclip de la canción “Alguien”. Su dinámica durante las grabaciones reforzaron su amistad, motivo por el que la modelo fue invitada a la fiesta privada organizada por el cantante y su esposa, la conductora Cynthia Rodríguez.

Figueroa reveló que Carlos Rivera se negaba a cantar con un actor durante un segmento especial en Teletón 2025. (@figuerolas, @carlosrivera, Instagram)