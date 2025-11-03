México

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de noviembre ya se hizo y estos son los montos totales para los beneficiarios

El depósito de este programa social se llevó a cabo el pasado lunes 1 de noviembre a estudiantes de preescolar y primaria

Estos son los montos depositados
Estos son los montos depositados a todos los beneficiarios de 'Mi Beca para Empezar'. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México que otorga apoyos a estudiantes inscritos en preescolar y primaria de la capital mexicana.

El objetivo principal de este apoyo económico es dar a los estudiantes lo necesario para completar la educación básica y evitar que abandonen la escuela por falta de recursos o insumos.

A diferencia de otras ayudas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden recibir el dinero en efectivo ni retirarlo en un cajero automático.

La manera para usar este apoyo es mediante una tarjeta electrónica proporcionada por la administración local por medio del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) en diferentes negocios, locales, puntos de venta y otros lugares.

Mi Beca para Empezar beneficia
Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico, a excepción de secundaria, que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Quienes reciben el beneficio pueden adquirir productos como alimentos, uniformes, útiles escolares, material de papelería, libros, herramientas u otros insumos requeridos para finalizar su educación básica.

La tarjeta destinada para Mi Beca para Empezar solo puede utilizarse en tiendas de papelería, supermercados, comercios de ropa, tiendas departamentales, u otros lugares donde el pago exclusivo es con tarjeta.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

Este sábado 1 de noviembre se realizó el depósito correspondiente de Mi Beca para Empezar destinado a estudiantes de preescolar y primaria en escuelas públicas de la capital.

El depósito corresponde a la tercera entrega programada para el ciclo escolar 2025-2026.

Es importante señalar que los montos varían según el nivel de estudios en el que esté inscrito cada estudiante.

Estos son los montos depositados en este mes de noviembre para todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar

El pasado sábado 1 de noviembre se efectuó el depósito de Mi Beca para Empezar para todos los alumnos registrados en preescolar y primaria en la Ciudad de México.

Las cantidades varían, según el nivel escolar en el que cada estudiante esté inscrito, y se mantendrán iguales durante lo que resta del ciclo escolar designado.

Por ello, los beneficiarios presentan inquietudes sobre las cifras que verán disponibles en sus tarjetas correspondientes:

Los montos de pagos son los siguientes:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Estos son los montos de
Estos son los montos de Mi Beca para Empezar del mes de noviembre de 2025. Foto: X/@BienestarEdu.

En caso de que aún no veas reflejado el depósito en la tarjeta de Mi Beca para Empezar, este puede verse a lo largo del día o fin de semana, es decir, durante todo el sábado 1 y domingo 2 noviembre.

Regularmente, los pagos se realizan el primer día de cada mes.

