México

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta del pago de noviembre para todos los beneficiarios

Este programa social va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El programa Mi Beca para Empezar representa una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México destinada a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas de la capital.

Esta ayuda económica busca asegurar que los beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para continuar su educación básica, reduciendo el riesgo de deserción escolar por falta de materiales o insumos fundamentales.

Diferente a otros apoyos, los participantes de Mi Beca para Empezar no obtienen dinero en efectivo, lo que elimina la opción de realizar retiros en cajeros automáticos.

La asistencia solo puede utilizarse mediante una tarjeta otorgada por el Gobierno capitalino a través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), que permite compras en establecimientos y negocios autorizados.

Mi Beca para Empezar beneficia
Mi Beca para Empezar beneficia a alumnas y alumnos de nivel básico, a excepción de secundaria, que estudien en algún plantel público de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Con la tarjeta es posible adquirir alimentos, uniformes, útiles escolares, libros, material didáctico y otros artículos clave para el proceso educativo.

El uso está limitado a ciertos comercios como papelerías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas departamentales y lugares que reciben pago por terminal bancaria.

Muchos beneficiarios se encuentran interesados en conocer cuándo se hará el siguiente depósito mensual, correspondiente al mes de noviembre.

La fecha límite para registrarse a este programa social es el sábado 15 de noviembre. Crédito: X/@BienestarEdu.

El Fibien confirmó que ya existe fecha para el próximo depósito, que será el tercero del ciclo escolar 2025-2026, correspondiente al del mes de noviembre y estará destinado a todos los beneficiarios inscritos en preescolar y primaria dentro de la capital.

Anteriormente, los alumnos de secundaria pública en la Ciudad de México tenían acceso a este respaldo; sin embargo, desde la introducción de la Beca Rita Cetina, ahora deben optar por la beca federal proporcionada por el Gobierno de México.

Fecha exacta del pago de noviembre de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos de Fibien, el siguiente depósito para los participantes de Mi Beca para Empezar está previsto para noviembre.

El depósito para todos los beneficiarios se hará el sábado 1 de noviembre, en coincidencia con la celebración del Día de Muertos.

Ese día se efectuará la entrega del apoyo. El monto que recibirá cada tarjeta de Fibien varía según el nivel educativo de cada estudiante, ya sea preescolar o primaria, con base en información proporcionada por la autoridad local.

Esta es la fecha del
Esta es la fecha del depósito de Mi Beca para Empezar para noviembre de 2025. Foto: Archivo/Infobae México.

Los montos de pagos son los siguientes, según con la información dada por el Fibien a través de sus redes sociales oficiales donde dio a conocer la cantidad que cada beneficiario recibe:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

