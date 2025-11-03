Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales. (@lupitavillalobos, Instagram)

Lupita Villalobos, integrante del exitoso podcast Las Alucines, protagonizó un momento tenso durante una de sus presentaciones en Torreón, Coahuila, al enfrentar a una fan que se acercó “de más” a su esposo, Juan, mientras ella se encontraba sobre el escenario. El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios han opinado sobre la reacción de la influencer sonorense.

Durante el espectáculo, una mujer del público se acercó a Juan, esposo de Villalobos, para tomarse fotografías y conversar con él, sin notar que la creadora de contenido observaba la escena desde el escenario. A pesar de la incomodidad evidente, la fan insistió en permanecer a su lado, lo que provocó una reacción inmediata de Lupita.

“Más respeto, preciosa, respeto al acto, respeto a mi esposo”, expresó la conductora visiblemente molesta, interrumpiendo su show ante la mirada del público. Sin embargo, la advertencia no surtió efecto: la mujer continuó abrazando a Juan, lo que desató una segunda reacción, esta vez más contundente.

Con un tono entre molesto y sarcástico, Villalobos exclamó: “Siéntate antes de que te desgreñe”, generando risas y aplausos entre los asistentes, aunque también sorpresa por la intensidad del momento.

El video del reclamo fue compartido en TikTok, donde rápidamente superó las 2 millones de reproducciones. En los comentarios, los seguidores de Las Alucines defendieron la postura de Lupita, asegurando que su reacción fue una muestra de respeto y límites claros. “Solo las reales sabemos que no están jugando”, escribió una fan del podcast, mientras otros calificaron el momento como “épico”.

La también influencer Karla Quesada, conocida como Quesito y compañera de Villalobos en el proyecto, fue quien alertó a su amiga de lo que estaba ocurriendo entre el público, lo que desencadenó la confrontación. Ambas se encuentran recorriendo México con la segunda parte de su gira Tu Nuevo Estilo de Vida Tour, con presentaciones que han sido todo un éxito en redes sociales.

Su reciente boda en España

El incidente ocurre apenas semanas después de la lujosa boda de Lupita Villalobos con Juan, celebrada en España el pasado 29 de agosto. La ceremonia, realizada al aire libre al atardecer, capturó la atención de sus seguidores por la elegancia del evento y el vestido de dos piezas que lució la influencer, compuesto por un corset con escote de tres puntas y una falda corte sirena.

Villalobos, originaria de Hermosillo, Sonora, se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares del país gracias a su estilo directo y su franqueza en temas personales. En Las Alucines, junto a Quesito, ha abordado temas de relaciones, rupturas y empoderamiento femenino, ganándose una base sólida de fans que la respaldan en cada paso —y ahora también en sus polémicas.

