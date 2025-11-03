El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos (Infobae México/ Jesús Aviles)

La presencia de Shakira en las instalaciones de Televisa San Ángel marcó uno de los momentos más comentados de la industria del entretenimiento en México.

La cantante colombiana ofreció un concierto privado exclusivo durante el Upfront Televisa Univisión 2026 y dirigió un mensaje de agradecimiento a Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, tras una actuación que replicó fragmentos de su reciente gira mundial.

Durante el evento, Shakira dedicó un mensaje de gratitud a los principales directivos de Televisa, en especial a Emilio Azcárraga. “Gracias, Emilio Azcárraga a quien conozco desde hace mucho tiempo. Nacho Meyer, gran amigo. Alfonso de Angoitia y Daniela Leyre. Muchas gracias a todos”, expresó la cantante en el marco del Upfront.

La cantante colombiana fue la artista principal que amenizó el evento Upfront Televisa Univisión 2026. Crédito: TV Azteca

El agradecimiento de Shakira remite al respaldo recibido en etapas tempranas de su carrera. Previamente el papel que la televisora tuvo en la proyección de la cantante en América Latina y Estados Unidos, lo que dota de significado especial a su mensaje en un foro exclusivo como este.

Shakira conquista ejecutivos y talentos de Televisa

La actuación de Shakira formó parte del Upfront, un evento clave donde la televisora presenta a sus principales anunciantes las novedades de programación y proyectos del próximo año.

La colombiana adaptó su show “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” para una audiencia integrada por los ejecutivos de Televisa-Univisión y figuras destacadas de la empresa, entre quienes se encontraban Wendy Guevara, Abelito Rubalcava, Aldo de Nigris y Aarón Mercury.

El espectáculo inició con Shakira vestida de blanco interpretando “La Fuerte”, incluido en su último álbum. Posteriormente, la artista interpretó temas representativos como “Girl Like Me”, “Las de la Intuición”, “Estoy Aquí”, “Te Felicito”, “Copa Vacía”, “La Bicicleta”, “Hips Don’t Lie” y “Loba”. Durante la jornada, los aplausos y la interacción en redes sociales por parte de los asistentes fueron constantes y multiplicaron la repercusión de la visita.

Shakira conquista ejecutivos y talentos de Televisa (IG: @galileamontijo)

Personalidades vinculadas a Televisa como Wendy Guevara, Paul Stanley, Galilea Montijo y Andrea Legarreta manifestaron su emoción por la participación de Shakira en el evento, compartiendo imágenes y videos en tiempo real. En particular, Wendy Guevara transmitió fragmentos en vivo, sumando a la cobertura digital de la experiencia.

Durante la velada, Abelito Rubalcava, Aldo de Nigris y Aarón Mercury se mostraron atentos a cada una de las interpretaciones en un concierto que combinó momentos de euforia con instantes de corte sentimental, como la ejecución de “Don’t Bother” y “Antología”.

¿Cuánto cobra Shakira por un show privado?

La participación de Shakira en el Upfront incluyó un despliegue técnico y logístico de alto nivel. De acuerdo con información del sitio ‘Tu Mañana’, el costo de una presentación privada de la cantante en eventos de este perfil se estima en alrededor de 340.000 dólares —equivalentes a unos 7 millones de pesos mexicanos—, cifra que la ubica entre los artistas latinoamericanos con los honorarios más altos para espectáculos corporativos o exclusivos.

¿Cuánto cobra Shakira por un show privado? (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El Upfront de Televisa-Univisión ha cobrado relevancia por atraer artistas internacionales, siguiendo una línea que en años anteriores incluyó a figuras como Katy Perry y Bruno Mars. La elección de Shakira para encabezar la edición 2026 consolidó el evento como un escaparate de tendencias y de fortalecimiento de relaciones entre artistas y la industria mediática en México.