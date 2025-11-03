México

El aceite esencial que es tan eficaz como el paracetamol para aliviar dolores de cabeza tensionales

Estos episodios obedecen en gran parte a factores vinculados al estrés, la fatiga y la ansiedad

El aceite esencial que es
El aceite esencial que es tan eficaz como el paracetamol para aliviar dolores de cabeza tensionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio clínico publicado recientemente respalda que el aceite esencial de menta piperita posee una eficacia comparable a la de una dosis de 1 gramo de paracetamol para tratar los dolores de cabeza ocasionados por tensión nerviosa.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos episodios impactan a más del 80 % de la población adulta en los países industrializados, lo que convierte este hallazgo en relevante para millones de personas.

Los dolores de cabeza tensionales se consideran el tipo secundario más común y, según la OMS, obedecen en gran parte a factores vinculados al estrés, la fatiga y la ansiedad. En la práctica cotidiana, la mayoría de quienes padecen esta afección recurre a analgésicos como el paracetamol, sin conocer alternativas de origen natural que demuestran una eficacia similar.

Estos episodios obedecen en gran
Estos episodios obedecen en gran parte a factores vinculados al estrés, la fatiga y la ansiedad Foto: (iStock)

Factores detrás de los dolores de cabeza tensionales

Entre los principales detonantes físicos del dolor de cabeza tensional, médicos y especialistas identifican la tensión muscular en el cuello, una postura corporal inadecuada y la fatiga visual como los más frecuentes. Otras causas enumeradas por la OMS comprenden la rigidez muscular generalizada, problemas dentales y la deshidratación.

El consumo excesivo de alcohol y su contribución al metabolismo ineficiente figura también como un factor de riesgo para la aparición de la cefalea. A esto se suman infecciones virales comunes, como la gripe, la rinitis u otras afecciones del aparato respiratorio. En estos casos, el dolor de cabeza suele acompañarse por fiebre leve y somnolencia.

La OMS subraya la importancia de identificar el origen físico o infeccioso del dolor antes de elegir el tratamiento, lo que permite optar por soluciones más adaptadas a cada paciente.

Factores detrás de los dolores
Factores detrás de los dolores de cabeza tensionales (Freepik)

Estrategias para aliviar el dolor de cabeza: descanso y métodos complementarios

Interrumpir la actividad habitual cuando aparece el dolor, descansar en una habitación oscura y aplicar una compresa fría en la nuca o tomar un baño caliente para favorecer la relajación muscular. Sin embargo, la implementación de estas medidas puede resultar complicada en medio de la vida laboral y social, por lo que muchas personas buscan alternativas portátiles y rápidas.

En este contexto, el uso de aceite esencial de menta, aplicado sobre las sienes o la frente, ganó credibilidad tras los resultados del estudio clínico divulgado en Europa. La investigación sugiere que la aplicación tópica del producto genera efectos similares a los de una medicación analgésica, sin exponer al paciente a posibles efectos secundarios asociados al uso recurrente de paracetamol.

Las ventajas del aceite esencial de menta piperita para tratar el dolor de cabeza

El aceite esencial de menta piperita destaca por sus propiedades calmantes y su capacidad para estimular la circulación sanguínea local, lo que incrementa el aporte de oxígeno al cerebro y favorece la reducción de la presión en la frente y el cuello. Profesional de la salud consultados coinciden en que esta solución natural, totalmente exenta de componentes sintéticos, brinda un alivio rápido y seguro para el dolor de cabeza producido por estrés.

A diferencia del enfoque exclusivamente sintomático de los analgésicos convencionales, muchos aceites esenciales pueden combinarse para atacar diferentes causas subyacentes del dolor, integrando efectos relajantes, antiinflamatorios y estimulantes. La sinergia de los compuestos vegetales optimiza la respuesta del organismo frente a episodios de cefalea.

Las ventajas del aceite esencial
Las ventajas del aceite esencial de menta piperita para tratar el dolor de cabeza

Si bien la evidencia científica presentada apoya la eficacia del aceite esencial de menta piperita, los expertos advierten sobre la conveniencia de consultar profesionales de la salud para descartar afecciones más graves si los síntomas persisten o se agravan.

El acceso a tratamientos no farmacológicos amplía el abanico de opciones para quienes buscan evitar fármacos, en especial en casos recurrentes o leves de cefalea tensional.

Revelan primeros videos del modus

Manifestaciones en Michoacán por asesinato

Temblor en Chiapas: se registra

La Granja VIP en vivo

Sheinbaum cambió de agenda por
Revelan primeros videos del modus

La Granja VIP en vivo

Triple empate en el liderato

