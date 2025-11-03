Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

(@CoronaCapital)

El Corona Capital ya dio a conocer los horarios oficiales a través de sus canales digitales; sin embargo, cada año hay cierto empalme de artistas en los horarios estelares, así que las quejas no tardaron en surgir.

Las jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez darán inicio diariamente a las 14:00 horas, permitiendo a los asistentes organizar minuciosamente su agenda para aprovechar la presencia de bandas como Foo Fighters,Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage,4 Non Blondes, Aurora, Vampire Weekend, Linkin Park ,Deftones, Weezer y Of Monster and Men, entre otros numerosos artistas internacionales y emergentes.

El recinto es accesible tanto por transporte público —con estaciones de metro cercanas como Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla (Línea 9)— como en automóvil privado, para lo cual se recomienda utilizar las vías principales Viaducto, Río Churubusco o Eje 3.

Horarios del viernes 14

<br>

Horarios del sábado 15

Estos son los horarios por día del Corona Capital. (X/@CoronaCapital)

Horarios del domingo 16